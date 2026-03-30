Як спільнота InformNapalm 12 років розслідувала злочини росіян: викривала те, що ховала Москва

30 березня Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm відзначає 12 років роботи, протягом яких OSINTери розслідували злочини Російської Федерації проти українців. Серед найвідоміших — збиття Boeing MH17 над Україною у перші роки гібридного вторгнення, але були десятки інших. Фокус вирішив розповісти про дані InformNapalm, які розкрили приховані деталі російсько-української війни.

Серія матеріалів InformNapalm присвячена розслідуванню про Boeing-777 рейсу MH17, який російські військові разом з бойовиками так званої "ДНР" збили 17 липня 2014 року. Серед іншого, українські OSINTери зафіксували перші дописи військового ФСБ РФ Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), який першим повідомив про "збиття пташки" у небі над Україною. Інші справи розслідувачів стосувались фіксації солдатів та зброї РФ на Донбасі (звіт для НАТО у 2016 році), злочинів "Беркуту" у Білорусі (2020 рік), обхід санкцій компаніями РФ після 2022 року, вивчення секретних документів зі створення Су-57 тощо. Фокус вітає спільноту InformNapalm з 12-річчям та публікує підбірку матеріалів на основі даних OSINT-розслідувачів.

Відео дня

З нагоди 12-річчя розслідувачів InformNapalm привітала низка підрозділів Сил оборони України. Серед них — допис Головного управління розвідки Міноборони, у якому згадали про системне викриття російських військових, які чинять злочини проти українців. Крім того, Сили спеціальних операцій написали про важливу роль OSINTерів, які розповідають про російські агентурні мережі та гібридні операції РФ в Україні та світі. Роботу розслідувачів також відзначив Центр протидії дезінформації РНБО та Центр стратегічних комунікацій.

Спільнота InformNapalm — викриття РФ у 2026 році

На порталі Фокус у 2026 році з'явилась низка матеріалів, які викривали діяльність РФ (армії, ВПК, спецслужб) на основі розслідувань InformNapalm.

8 січня 2026 року — викриття кадирівців полку "Ахмат", які влаштували контрабанду зброї з російсько-українського фронту вглиб Російської Федерації. InformNapalm розповіло про розслідування українських хакерів з групи "256 Кібер Штурмова Дивізія", які встановили, що за оборудкою стоїть батальйон "Ахмат-Восток, який "переміг" найманців "Еспаньйоли" та краде зброю на Запорізькому напрямку.

Спільнота InformNapalm — російські бойовики, причетні до оборудок зі зброєю Фото: InformNapalm

28 січня розслідувачі розповіли, яку схему використовує РФ, щоб отримати термінал Starlink для використання на дронах різних типів. З'ясувалось, що росіяни без проблем дістають устаткування для супутникового зв'язку компанії SpaceX через низку європейських та азійських посередників. Щоб обійти заборони, термінали фігурують під фальшивими назвами й це допомагає обійти санкції на обладнання подвійного призначення, ідеться у розслідуванні. Зауважмо, через 2-3 дні стало відомо про блокування російських Starlink після розмови міністра оборони Михайла Федорова з власником SpaceX Ілоном Маском.

База даних ударів Сил оборони України

Ще один напрямок роботи InformNapalm — фіксація ударів СОУ по РФ та збір інформації про різні інциденти на російській території, за якими можуть стояти партизани-підпільники, або стихія, або випадковості нез'ясованого походження. Наприклад, на початку лютого на базі даних Fire вдалось встановити, які об'єкти та регіони атакували партизани на території РФ. Деякі атаки відбулись у російської анклаві у Калінінградській області, а деякі — за 6500 км від України у Приамур'ї.

По базі Fire розслідувачів також можна побачити географію ударів Служби безпеки України по військових та стратегічних об'єктах РФ. Зокрема, один з найдальших ударів — влучання на хімзаводу на відстані близько 1700 км від України. Крім того, у березні з'явились нові позначки: у Ленінградській області тиждень поспіль палають порти Усть-Луги, Приморська та Виборга.

Спільнота InformNapalm — дані про удари СБУ у 2025-2026 роках Фото: InformNapalm

Зазначимо, 16 березня аналітики розповіли про нові заборони, які запровадило командування ЗС РФ задля збереження секретності. З'ясувалось, що російський Генштаб планує перевести війська на спеціальний зв'язок "Репей", "Черпаха" та інші, і при цьому повністю забороняють Telegram.

Нагадуємо, у лютому розслідувачі InformNapalm пояснили, чому російські спецслужби могли влаштувати замах на власного генерала.