Як Кадиров і "Ахмат" організували контрабанду зброї у РФ, — розслідування (фото)

Батальйон "Ахмат-Восток", яким опікується очільник Чечні Рамзан Кадиров, "переміг" російське угрупування "Еспаньйола" та очолив потік контрабандної зброї в окупований Крим та у РФ, встановили розслідувачі. У схему залучений військовослужбовець підрозділу "Шторм", до оборудок якого дістались українські хакери. Звідки контрабандисти дістають "вільну" зброю та як працює схема, яку влаштували кадирівці з групи "Ахмат"?

Хакери проникли у хмарне сховище й телефон російського майора Євгена Дмітрієва, і таким чином встановили усі деталі схеми контрабанди зброї, ідеться у матеріалі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Інформацію збирали українські хакери з групи "256 Кібер Штурмова Дивізія". З'ясувалось, що Дмітрієв та інші командири групи "Шторм" ЗС РФ відбирали зброю у російських солдатів і посилали їх на штурми українських позицій без гвинтівок та автоматів. Отримані таким чином "надлишки" відправляли в Крим, а спільники з Чечні та Дагестану "закривали очі" на провезення заборонених предметів, ідеться у розслідуванні.

У матеріалі InformNapalm спершу розповідається, як "ахматівці" перемогли "еспаньйолівців" та отримали контроль над потоками зброї. Далі пояснюється, як зброю брали у підрозділів ЗС РФ з-під Роботиного та Оріхового (точка базування — Дунаївці). Розслідувачі отримали доступ до хмари на російському ресурсі. Файли належать Дмітрієву — командиру взводу підрозділу "Шторм V", який є частиною 291 гвардійського мотострілецького полку з Північної Осетії (угрупування "Днепр" ЗС РФ). Зауважується, що Дмітрієв потрапив у російську армію з в'язниці, але рідко бував у бою: у хмарі — фото з тилу, а не з бойових позицій. На момент публікації статті росіянин не помітив зламу, і тому усі охочі можуть ознайомитись з його інтимними фото, банківськими картами й службовими документами про наявність зброї.

Кадиров і Шторм ЗС РФ - фото звіту про зброю Фото: InformNapalm

Кадиров і Шторм ЗС РФ — деталі розслідування

Російські командири вигадали різні способи для отримання "товару", ідеться у розслідування. Серед них — відправка на штурм без зброї зі словами "здобудеш гвинтівку у бою", завищені втрати зброї, трофеї з поля бою чи крадіжки у суміжних підрозділів. Дмітрієв налагодив схему контрабанди з літа 2024 року: саме тоді з'явились контакти з кадирівцями "Ахмат-Восток". Пояснюється, що завдяки кадирівцям майор отримав захист від перевірок ФСБ, а пакунки з контрабандою не перевірялись на блок-постах, на яких стоять підопічні Кадирова.

Кадиров і Шторм ЗС РФ - російський військовий та кадирівець Фото: InformNapalm

Хакери встановили, що основним спільником-контрабандистом був військовий Назіб Раджабов з батальйону "Ахмат-Восток". Кадирівський батальйон справді має вплив на окупованих територіях: командир "Ахмат-Восток" Ваха "Асхаб" Хамбулатов є колишнім охоронцем Рамзана Кадирова, не раз отримував нагороди з рук очільника Чечні й потрапляв у скандали, але ні разу не був покараний.

Кадиров та баталльйон Ахмат-Восток - фото нагородження Вахи Фото: InformNapalm

За пакунками зброї приїжджав Раджабов або його довірена людина. При цьому запевняли, що можуть провести через блок-пости будь-що, і навіть "ядерку". У статті є приклад однієї з оборудок контрабандистів: взвод Дмітрієва отримав 10 АК-12, про чотири відзвітував, а решту продав "наліво".

Кадиров і Шторм ЗС РФ - листування Дмітірієва і командира Ахмат-Восток Фото: InformNapalm

