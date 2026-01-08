Как Кадыров и "Ахмат" организовали контрабанду оружия в РФ, — расследование (фото)

Батальон "Ахмат-Восток", которым занимается глава Чечни Рамзан Кадыров, "победил" российскую группировку "Эспаньола" и возглавил поток контрабандного оружия в оккупированный Крым и в РФ, установили расследователи. В схему вовлечен военнослужащий подразделения "Шторм", до сделок которого добрались украинские хакеры. Откуда контрабандисты получают "свободное" оружие и как работает схема, которую устроили кадыровцы группировки "Ахмат"?

Хакеры проникли в облачное хранилище и телефон российского майора Евгения Дмитриева, и таким образом установили все детали схемы контрабанды оружия, говорится в материале Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Информацию собирали украинские хакеры из группы "256 Кибер Штурмовая Дивизия". Выяснилось, что Дмитриев и другие командиры группы "Шторм" ВС РФ отбирали оружие у российских солдат и посылали их на штурмы украинских позиций без винтовок и автоматов. Полученные таким образом "излишки" отправляли в Крым, а сообщники из Чечни и Дагестана "закрывали глаза" на провоз запрещенных предметов, говорится в расследовании.

Відео дня

В материале InformNapalm сначала рассказали, как "ахматовцы" победили "эспаньоловцев" и получили контроль над потоками оружия. Далее объясняется, как оружие брали у подразделений ВС РФ из-под Роботино и Орехово (точка базирования — Дунаевцы). Расследователи получили доступ к облаку на российском ресурсе. Файлы принадлежат Дмитриеву — командиру взвода подразделения "Шторм V", который является частью 291 гвардейского мотострелкового полка из Северной Осетии (группировка "Днепр" ВС РФ). Отмечается, что Дмитриев попал в российскую армию из тюрьмы, но редко бывал в бою: в облаке — фото с тыла, а не с боевых позиций. На момент публикации статьи россиянин не заметил взлома, и поэтому все желающие могут ознакомиться с его интимными фото, банковскими картами и служебными документами о наличии оружия.

Кадыров и Шторм ВС РФ — фото отчета об оружии Фото: InformNapalm

Кадыров и Шторм ВС РФ — детали расследования

Российские командиры придумали различные способы для получения "товара", говорится в расследовании. Среди них — отправка на штурм без оружия со словами "получишь винтовку в бою", завышенные потери оружия, трофеи с поля боя или кражи у смежных подразделений. Дмитриев наладил схему контрабанды с лета 2024 года: именно тогда появились контакты с кадыровцами "Ахмат-Восток". Объясняется, что благодаря кадыровцам майор получил защиту от проверок ФСБ, а пакеты с контрабандой не проверялись на блок-постах, на которых стоят подопечные Кадырова.

Кадыров и Шторм ВС РФ — российский военный и кадыровец Фото: InformNapalm

Хакеры установили, что основным сообщником-контрабандистом был военный Назиб Раджабов из батальона "Ахмат-Восток". Кадыровский батальон действительно имеет влияние на оккупированных территориях: командир "Ахмат-Восток" Ваха "Асхаб" Хамбулатов является бывшим охранником Рамзана Кадырова, не раз получал награды из рук главы Чечни и попадал в скандалы, но ни разу не был наказан.

Кадыров и батальон Ахмат-Восток — фото награждения Вахи Фото: InformNapalm

За пакетами оружия приезжал Раджабов или его доверенный человек. При этом уверяли, что могут провести через блок-посты что угодно, и даже "ядерку". В статье есть пример одной из сделок контрабандистов: когда взвод Дмитриева получил 10 АК-12, о четырех отчитался, а остальные продал "налево".

Кадыров и Шторм ВС РФ — переписка Дмитириева и командира Ахмат-Восток Фото: InformNapalm

Отметим, 31 декабря росСМИ сообщили о проблемах со здоровьем у Рамзана Кадырова. Выяснилось, что он оказался в реанимации в ночь с 24 на 25 декабря, и его едва спасли.

Напоминаем, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский сравнил Кадырова с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и высказал предложение относительно того, что с лидером Чечни может сделать армия США.