Замах на генерала ГРУ: в InformNapalm пояснили, що вказує на внутрішні розборки

У Москві було скоєно замах на генерал-лейтенанта Головного розвідувального управління РФ Володимира Алексєєва. Водночас, на відміну від попередніх ліквідацій генералів, в Алексєєва стріляли з близької дистанції.

На це звернули увагу аналітики Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Вони зазначають, що факт того, що замах було здійснено за допомогою стрілецької зброї, а не вибухівки, свідчить про те, що українські спецслужби навряд причетні до цього інциденту.

Причиною цього вони називають невідповідність способу замаху усталеним сигнатурам операцій, які в попередні роки у російському інформаційному просторі пов’язували з діяльністю українських спецслужб у Москві.

"За 2024–2025 роки всі відомі успішні ліквідації російських генералів і високопосадовців силового блоку в московському регіоні мали спільну характерну ознаку — застосування вибухових пристроїв", — наголошують аналітики.

Минулі замахи на генералів Фото: InformNapalm

Водночас вони вважають більш реалістичної три інші версії:

внутрішні силові розборки;

міжвідомчі або кланові протистояння всередині російських структур;

операції, реалізовані третьою стороною.

У спільноті нагадали, що Алексєєв перебував під санкціями США та Євросоюзу через причетність до воєнних злочинів. Це суттєво збільшує кількість можливих мотивів та зацікавлених осіб у ліквідації генерала.

"Таким чином, спосіб реалізації замаху є нетиповим, що не дозволяє автоматично вписувати цей інцидент у звичний для російської пропаганди наратив про "український слід" і, навпаки, вказує на ймовірні внутрішні процеси в самій системі російської влади", — зазначили в InformNapalm.

Замах на генерала Алексєєва — що відомо

Зранку 6 лютого стало відомо про замах на генерала ГРУ Володимира Алексєєва. Напад відбувся прямо у будинку на сходовій клітині неподалік від ліфта. Стрілець без проблем покинув місце подій, а сусіди поскаржились журналістам, що у кварталі чомусь тиждень не працювали камери відеоспостереження. Також озвучили ще одну версію того, як нападник підібрався до топофіцера ГРУ: підозрювали, що він чи вона могли орендувати квартиру на поверсі, в якому жив генерал.

Фокус зібрав інформацію про Володимира Алексєєва, який, як з'ясувалось, народився у Вінницькій області України. З часом він став генерал-лейтенантом ГРУ, причетним до кібератак, отруєнь, контрабанди зброї, Пригожина, до гібридного нападу РФ у 2014 році та до ракетних ударів по цивільних українцях з 2022 року і по сьогодні.

Нагадуємо, командир 1 корпусу "Азов" НГУ Денис "Редіс" Прокопенко розповів про те, як Алексєєв обманув Маріупольський гарнізон під час виходу з "Азовсталі".

Раніше військовий аналітик Майкл Кларк теж звернув увагу, що спосіб нападу на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва різко вибивається з ряду ліквідацій, які раніше приписували Україні. Він звернув увагу, що діяльність Алексєєва тісно перепліталася з приватними військовими структурами, які стали важливим інструментом російського наступу.