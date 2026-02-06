Покушение на генерала ГРУ: в InformNapalm объяснили, что указывает на внутренние разборки

В Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Главного разведывательного управления РФ Владимира Алексеева. При этом, в отличие от предыдущих ликвидаций генералов, в Алексеева стреляли с близкой дистанции.

На это обратили внимание аналитики Международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Они отмечают, что факт того, что покушение было осуществлено с помощью стрелкового оружия, а не взрывчатки, свидетельствует о том, что украинские спецслужбы вряд ли причастны к этому инциденту.

Причиной этого они называют несоответствие способа покушения устоявшимся сигнатурам операций, которые в предыдущие годы в российском информационном пространстве связывали с деятельностью украинских спецслужб в Москве.

"За 2024-2025 годы все известные успешные ликвидации российских генералов и высокопоставленных чиновников силового блока в московском регионе имели общий характерный признак — применение взрывных устройств", — отмечают аналитики.

Прошлые покушения на генералов Фото: InformNapalm

В то же время они считают более реалистичной три другие версии:

внутренние силовые разборки;

межведомственные или клановые противостояния внутри российских структур;

операции, реализованные третьей стороной.

В сообществе напомнили, что Алексеев находился под санкциями США и Евросоюза из-за причастности к военным преступлениям. Это существенно увеличивает количество возможных мотивов и заинтересованных лиц в ликвидации генерала.

"Таким образом, способ реализации покушения является нетипичным, что не позволяет автоматически вписывать этот инцидент в привычный для российской пропаганды нарратив об "украинском следе" и, наоборот, указывает на вероятные внутренние процессы в самой системе российской власти", — отметили в InformNapalm.

Покушение на генерала Алексеева — что известно

Утром 6 февраля стало известно о покушении на генерала ГРУ Владимира Алексеева. Нападение произошло прямо в доме на лестничной клетке недалеко от лифта. Стрелок без проблем покинул место событий, а соседи пожаловались журналистам, что в квартале почему-то неделю не работали камеры видеонаблюдения. Также озвучили еще одну версию того, как нападающий подобрался к топофицеру ГРУ: подозревали, что он или она могли арендовать квартиру на этаже, в котором жил генерал.

Фокус собрал информацию о Владимире Алексееве, который, как выяснилось, родился в Винницкой области Украины. Со временем он стал генерал-лейтенантом ГРУ, причастным к кибератакам, отравлениям, контрабанде оружия, Пригожина, к гибридному нападению РФ в 2014 году и к ракетным ударам по гражданским украинцам с 2022 года и по сей день.

Напоминаем, командир 1 корпуса "Азов" НГУ Денис "Редис" Прокопенко рассказал о том, как Алексеев обманул Мариупольский гарнизон во время выхода из "Азовстали".

Ранее военный аналитик Майкл Кларк тоже обратил внимание, что способ нападения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева резко выбивается из ряда ликвидаций, которые ранее приписывали Украине. Он обратил внимание, что деятельность Алексеева тесно переплеталась с частными военными структурами, которые стали важным инструментом российского наступления.