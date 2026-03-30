Как сообщество InformNapalm 12 лет расследовало преступления россиян: разоблачало то, что прятала Москва

30 марта Международное разведывательное сообщество InformNapalm отмечает 12 лет работы, в течение которых OSINTеры расследовали преступления Российской Федерации против украинцев. Среди самых известных — сбитие Boeing MH17 над Украиной в первые годы гибридного вторжения, но были десятки других. Фокус решил рассказать о данных InformNapalm, раскрывающих скрытые детали российско-украинской войны.

Серия материалов InformNapalm посвящена расследованию о Boeing-777 рейса MH17, который российские военные вместе с боевиками так называемой "ДНР" сбили 17 июля 2014 года. Среди прочего, украинские OSINTеры зафиксировали первые сообщения военного ФСБ РФ Игоря Стрелкова (Гиркина), который первым сообщил о "сбивании птички" в небе над Украиной. Другие дела расследователей касались фиксации солдат и оружия РФ на Донбассе (отчет для НАТО в 2016 году), преступлений "Беркута" в Беларуси (2020 год), обход санкций компаниями РФ после 2022 года, изучение секретных документов по созданию Су-57 и тому подобное. Фокус поздравляет сообщество InformNapalm с 12-летием и публикует подборку материалов на основе данных OSINT-расследователей.

Відео дня

Сообщество InformNapalm — разоблачение РФ в 2025-2026 годах

На портале Фокус в 2025-2026 году появился ряд материалов, которые разоблачали деятельность РФ (армии, ВПК, спецслужб) на основе расследований InformNapalm.

Одна из громких новостей 2025 года — данные о новом варианте дронов-камикадзе "Шахед". Аналитики сообщества выяснили, что россияне наполняют ядовитыми веществами некоторые БпЛА, чтобы нанести больший вред украинцам.

8 января 2026 года — разоблачение кадыровцев полка "Ахмат", которые устроили контрабанду оружия с российско-украинского фронта вглубь Российской Федерации. InformNapalm рассказало о расследовании украинских хакеров из группы "256 Кибер Штурмовая Дивизия", которые установили, что за сделкой стоит батальон "Ахмат-Восток", который "победил" наемников "Эспаньолы" и ворует оружие на Запорожском направлении.

Сообщество InformNapalm — российские боевики, причастные к сделкам с оружием Фото: InformNapalm

28 января расследователи рассказали, какую схему использует РФ, чтобы получить терминал Starlink для использования на дронах различных типов. Выяснилось, что россияне без проблем получают оборудование для спутниковой связи компании SpaceX через ряд европейских и азиатских посредников. Чтобы обойти запреты, терминалы фигурируют под фальшивыми названиями и это помогает обойти санкции на оборудование двойного назначения, говорится в расследовании. Заметим, через 2-3 дня стало известно о блокировании российских Starlink после разговора министра обороны Михаила Федорова с владельцем SpaceX Илоном Маском.

База данных ударов Сил обороны Украины

Еще одно направление работы InformNapalm — фиксация ударов СОУ по РФ и сбор информации о различных инцидентах на российской территории, за которыми могут стоять партизаны-подпольщики, или стихия, или случайности невыясненного происхождения. Например, в начале февраля по базе данных Fire удалось установить, какие объекты и регионы атаковали партизаны на территории РФ. Некоторые атаки произошли в российском анклаве в Калининградской области, а некоторые — в 6500 км от Украины в Приамурье.

По базе Fire расследователей также можно увидеть географию ударов Службы безопасности Украины по военным и стратегическим объектам РФ. В частности, один из самых дальних ударов — попадание на химзавод на расстоянии около 1700 км от Украины. Кроме того, в марте появились новые отметки: в Ленинградской области неделю подряд горят порты Усть-Луги, Приморска и Выборга.

Сообщество InformNapalm — данные об ударах СБУ в 2025-2026 годах Фото: InformNapalm

Отметим, 16 марта аналитики рассказали о новых запретах, которые ввело командование ВС РФ для сохранения секретности. Выяснилось, что российский Генштаб планирует перевести войска на специальную связь "Репей", "Черпаха" и другие, и при этом полностью запрещают Telegram.

Напоминаем, в феврале расследователи InformNapalm объяснили, почему российские спецслужбы могли устроить покушение на собственного генерала.