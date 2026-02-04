Какие объекты и регионы атаковали партизаны на территории РФ: первые удары 2026 года, — InformNapalm (карта)

Антипутинские партизанские группировки систематически устраивают диверсии на территории Российской Федерации и атакуют железную дорогу, связь, инфраструктуру, технику и склады ВС РФ, установили расследователи. Некоторые инциденты произошли в далеком российском анклаве — в Калининградской области. Другие же — в 6500 км от Москвы. Как устроено и как работает подпольное сопротивление в РФ?

В январе-феврале 2026 года партизаны организовали 24 диверсии на территории РФ, говорится в заметке в Telegram-канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Всю информацию о свежих атаках, а также диверсиях и саботажах 2022-2026 годов, расследователи собрали в интерактивной базе, которая регулярно обновляется. Фокус решил дополнительно разобраться, какие подпольные проукраинские силы вредят российской власти и по каким ключевым точкам они бьют.

Интерактивная база InformNapalm и карта Russia on Fire показывают, какие объекты интересовали партизан в начале 2026 года:

15 военных грузовиков 350 мотострелкового полка ВС РФ, авто пограничного подразделения, грузовик Федеральной службы исполнения наказаний, склады Z-волонтеров с помощью российской армии — 5 случаев;

шкафы автоматики и релейные, трансформаты, локомотив, тепловоз — 9;

трансформаторные подстанции, башни и станции связи, телекоммуникационный модуль телеканала — 10.

На Google-maps можно обозначить точки, в которых произошли диверсии в 2026 году. Видим, что диверсии на железных дорогах (желтые отметки) сосредоточены в европейской части РФ, на объектах энергетики (синие) — в южных регионах, а военные (зеленые) — ближе к границам Украины (ориентировочно).

Взрывы в РФ — точки ударов партизан в январе-феврале 2026 года Фото: Скриншот

Взрывы в РФ — как действуют партизаны

На портале расследователей, кроме карты, можно узнать, какие именно партизанские группировки действуют в РФ, на каких диверсиях они специализируются (в 2026 году и ранее) и в каких регионах. Упоминаются такие группы сил сопротивления:

АТЕШ — действовали в Белгородской, Курской, Московской, Брянской областях, и также Удмуртия. Диверсии — подрывы авто, трансформаторов, башен связи;

"Черная искра" — Московская, Ленинградская и Камчатская области, Удмуртия, Северная Осетия. Диверсии — трансформаторы, вышки связи. Подробное описание атак — в канале группы;

"Сопротивление "Свобода России" — Белгородская, Новосибирская, Калининградская, Саратовская, Кемеровская, Тамбовская, Свердловская, Калужская, Ульяновская области. Цели партизан — от авто до локомотивов;

"Роспартизан" — Свердловская область. Цели — атаки на склады Z-волонтеров (Нижний Тагил).

Данные расследователей показывают, что самую широкую географию диверсий имеет "Сопротивление "Свобода России", которое действует в девяти областях: от Калининграда до Кемерово. С другой стороны, группа "Черная искра" сумела устроить поджог на расстоянии почти 7 тыс. км от Украины — в Петропавловске-Камчатском. Между тем специализация АТЕШ — это, в основном, атаки на российские военные объекты в ближайших к Украине областях.

Согласно интерактивной базе InformNapalm, с 2022 по 2026 (по февраль) год партизаны устроили суммарно 376 диверсий. При этом активность проукраинских сил выросла в пять раз: от 36 нападений в первый год войны до 150 в 2025. Кроме того, количество ударов в январе 2026 года почти вдвое больше, чем в среднем за предыдущий год.

Взрывы в РФ — как менялось количество диверсий с 2022 по 2025 (2026) годы Фото: Фокус

Отметим, 4 февраля Фокус писал о взрывах в РФ, которые произошли на железной дороге в Тамбовской области. В соцсетях появились сообщения, что возле города Мичуринска сошел с рельсов грузовой поезд. Во время инцидента загорелись пять вагонов с горючим. Местные жители опубликовали в сети серию видео со столбом огня, который поднимается над станцией, и черным облаком дыма. Местные власти не сообщили, почему произошел взрыв на железной дороге, но следственный комитет РФ открыл уголовное производство.

Тем временем аналитики центра CSIS рассказали об особом направлении боев, которое Украина ведет против РФ. Аналитики назвали это направление "нерегулярная война". Речь идет о действиях "нерегулярных" сил — партизан, которые устраиваются диверсии, саботажи, покушения.

Напоминаем, в сентябре 2025 года ГУР Минобороны взорвало важный нефтяной объект РФ в Пензенской области: что повредили украинские разведчики.