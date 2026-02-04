Які об'єкти та регіони атакували партизани на території РФ: перші удари 2026 року, — InformNapalm (карта)

Антипутінські партизанські угрупування систематично влаштовують диверсії на території Російської Федерації та атакують залізницю, зв'язок, інфраструктуру, техніку та склади ЗС РФ, встановили розслідувачі. Деякі інциденти стались у далекому російському анклаві — у Калінінградській області. Інші ж — за 6500 км від Москви. Як влаштований та як працює підпільний спротив у РФ?

У січні-лютому 2026 року партизани організували 24 диверсії на території РФ, ідеться у дописі в Telegram-каналі Міжнародного розвідувальної спільноти InformNapalm. Всю інформацію про свіжі атаки, а також диверсії та саботажі 2022-2026 років, розслідувачі зібрали в інтерактивній базі, яка регулярно оновлюється. Фокус вирішив додатково розібратись, які підпільні проукраїнські сили шкодять російській владі та по яких ключових точках вони б'ють.

Інтерактивна база InformNapalm та карта Russia on Fire показують, які об'єкти цікавили партизанів на початку 2026 року:

15 військових вантажівок 350 мотострілецького полку ЗС РФ, авто прикордонного підрозділу, вантажівка Федеральної служби виконання покарань, склади Z-волонтерів з допомогою російській армії — 5 випадків;

шафи автоматики та релейні, трансформати, локомотив, тепловоз — 9;

трансформаторні підстанції, вежі та станції зв'язку, телекомунікаційний модуль телеканалу — 10.

Відео дня

На Google-maps можна позначити точки, в яких відбулись диверсії у 2026 році. Бачимо, що диверсії на залізницях (жовті позначки) зосереджені у європейській частині РФ, на об'єктах енергетики (сині) — у південних регіонах, а військові (зелені) — ближче до кордонів України (орієнтовно).

Вибухи у РФ — точки ударів партизанів у січні-лютому 2026 року Фото: Скриншот

Вибухи у РФ — як діють партизани

На порталі розслідувачів, окрім карти, можна дізнатись, які саме партизанські угрупування діють у РФ, на яких диверсіях вони спеціалізуються (у 2026 році і раніше) та в яких регіонах. Згадуються такі групи сил спротиву:

АТЕШ — діяли у Бєлгородській, Курській, Московській, Брянську областях, і також Удмуртія. Диверсії — підриви авто, трансформаторів, веж зв'язку;

"Чорні іскра" — Московська, Ленінградська та Камчатська області, Удмуртія, Північна Осетія. Диверсії — трансформатори, вежі зв'язку. Детальний опис атак — у каналі групи;

"Сопротивлений "Свобода России" — Бєлгородська, Новосибірська, Калінінградська, Саратовська, Кемеровська, Тамбовська, Свердловська, Калузька, Ульяновська області. Цілі партизанів — від авто до локомотивів;

"Роспартизан" — Свердловська область. Цілі — атаки на склади Z-волонтерів (Нижній Тагіл).

Дані розслідувачів показують, що найширшу географію диверсій має "Сопротивлений "Свобода России", яке діє у дев'яти областях: від Калінінграда до Кемерово. З іншого боку, група "Чорна іскра" зуміла влаштувати підпал на відстані майже 7 тис. км від України — у Петропавловську-Камчатському. Тим часом спеціалізація АТЕШ — це, переважно, атаки на російські військові об'єкти у найближчих до України областях.

Згідно з інтерактивною базою InformNapalm, з 2022 по 2026 (по лютий) рік партизани влаштували сумарно 376 диверсій. При цьому активність проукраїнських сил зросла у п'ять разів: від 36 нападів у перший рік війни до 150 у 2025. Крім того, кількість ударів у січні 2026 року майже удвічі більша, ніж у середньому за попередній рік.

Вибухи у РФ — як змінювалась кількість диверсій з 2022 по 2025 (2026) роки Фото: Фокус

Зазначимо, 4 лютого Фокус писав про вибухи у РФ, які стались на залізниці у Тамбовській області. У соцмережах з'явились повідомлення, що біля міста Мічурінська зійшов з колії вантажний потяг. Під час інциденту загорілись п'ять вагонів з пальним. Місцеві жителі опублікували у мережі серію відео зі стовпом вогню, який здіймається над станцією, та чорною хмарою диму. Місцева влада не повідомила жодної версії, чому стався вибух на залізниці, але слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження.

Тим часом аналітики центру CSIS розповіли про особливий напрямок боїв, який Україна веде проти РФ. Аналітики назвали цей напрямок "нерегулярна війна". Ідеться про дії "нерегулярних" сил — партизанів, які влаштовуються диверсії, саботажі, замахи.

