Під Тамбовом зійшов з колії вантажний потяг з пальним: "гриб" вогню та чорний дим (відео)

У Тамбовській області Російської області стався інцидент на залізниці, внаслідок якого пішов під укіс вантажний потяг з близько 30 вагонів. Після цього вибухнуло п'ять вагонів з пальним. Місцева влада заявила, що не знає причини надзвичайної події.

Інцидент з вантажним потягом стався біля міста Мічурінськ у Тамбовській області біля станції Кочетовка-2, написали у Telegram-каналі російського інформаційного пабліка "112". Свідки розповіли, що чули вибухи, а на відео з місця подій зафіксували вогняний грибоподібний стовп висотою в кілька сотень метрів. Згодом над палаючими вагонами здійнявся стовп чорного диму, який росіяни можуть спостерігати з відстані в кілометри.

РосЗМІ опублікували коментар компанії РЖД, які підтвердили інцидент і повідомили, що змінили маршрути пасажирських потягів. Про причини інциденту інформації не було.

Вибухи у РФ — пожежа на залізниці у Тамбовській області, 4 лютого Фото: Скриншот

Вибух у РФ — що сталось у Мічурінську (Кочетовці)

Перша інформація про події у Мічурінську та про вибух у РФ з'явились у місцевих пабліках близько 16 год 4 лютого. Росіяни почали скаржитись на задушливий дим внаслідок пожежі. Тим часом росЗМІ Shot повідомило, що машиніст потягу намагався загасити вогонь власноручно, але натомість отримав опіки. На місце надзвичайної події прибули 20 спецмашин та працюють 47 пожежників, ідеться у дописі. Крім того, очікують прибуття пожежного потягу, оскільки інцидент надто масштабний, щоб впоратись місцевими рятувальниками.

Губернатор Тамбовської області Євгеній Первишов поки не коментував події на залізниці: останній його допис у Telegram стосується успіхів місцевого хімзаводу АТ "Пигмент". Тим часом ТАСС повідомило, що слідчий комітет відкрив справу щодо вибуху потягу у Мічурінську.

На момент публікації новини причини вибуху у РФ не відомі. Про причетність не повідомляли сили опору чи інші активісти Тамбовської області. Відстань від місця інциденту до території України — близько 400 км.

Вибух у РФ — місце НП у Кочетовців в Тамбовській області, 4 лютого Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ, які стались внаслідок диверсій Сил оборони України. Одна з таких диверсій сталась 9 вересня 2025 року: з'ясувалось, що вибухнуло на двох гілках нафтопроводу компанії "Транснефть", а підрив влаштували агенти ГУР Міноборони.

