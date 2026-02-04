Под Тамбовом сошел с рельсов грузовой поезд с горючим: "гриб" огня и черный дым (видео)

В Тамбовской области Российской области произошел инцидент на железной дороге, в результате которого пошел под откос грузовой поезд из около 30 вагонов. После этого взорвалось пять вагонов с горючим. Местные власти заявили, что не знают причины чрезвычайного происшествия.

Инцидент с грузовым поездом произошел возле города Мичуринск в Тамбовской области возле станции Кочетовка-2, написали в Telegram-канале российского информационного паблика "112". Свидетели рассказали, что слышали взрывы, а на видео с места событий зафиксировали огненный грибовидный столб высотой в несколько сотен метров. Позже над горящими вагонами поднялся столб черного дыма, который россияне могут наблюдать с расстояния в километры.

РосСМИ опубликовали комментарий компании РЖД, которые подтвердили инцидент и сообщили, что изменили маршруты пассажирских поездов. О причинах инцидента информации не было.

Взрывы в РФ — пожар на железной дороге в Тамбовской области, 4 февраля Фото: Скриншот

Взрыв в РФ — что произошло в Мичуринске (Кочетовке)

Первая информация о событиях в Мичуринске и о взрыве в РФ появились в местных пабликах около 16 часов 4 февраля. Россияне начали жаловаться на удушливый дым в результате пожара. Между тем росСМИ Shot сообщило, что машинист поезда пытался потушить огонь собственноручно, но вместо этого получил ожоги. На место чрезвычайного происшествия прибыли 20 спецмашин и работают 47 пожарных, говорится в сообщении. Кроме того, ожидают прибытия пожарного поезда, поскольку инцидент слишком масштабный, чтобы справиться местными спасателями.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов пока не комментировал события на железной дороге: последнее его сообщение в Telegram касается успехов местного химзавода АО "Пигмент". Тем временем ТАСС сообщило, что следственный комитет открыл дело о взрыве поезда в Мичуринске.

На момент публикации новости причины взрыва в РФ не известны. О причастности не сообщали силы сопротивления или другие активисты Тамбовской области. Расстояние от места инцидента до территории Украины — около 400 км.

Взрыв в РФ — место ЧП у Кочетовцев в Тамбовской области, 4 февраля Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ, которые произошли в результате диверсий Сил обороны Украины. Одна из таких диверсий произошла 9 сентября 2025 года: выяснилось, что взорвалось на двух ветках нефтепровода компании "Транснефть", а подрыв устроили агенты ГУР Минобороны.

Между тем осенью 2025 года аналитический центр CSIS опубликовал исследование о "нерегулярной войне", которую Украина ведет против РФ. Аналитики объяснили, что украинцы устраивают партизанские атаки, акты саботажа, покушения на офицеров ВС РФ и этим вносят тревогу и хаос среди российского населения.

Напоминаем, в декабре 2025 года Международное разведывательное сообщество InformNapalm рассказало о статистике атак дронов Украины по НПЗ РФ и о том, как меняется количество ударов.