Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН по Ормузскому проливу: как прошло голосование

Россия и Китай, воспользовались своим правом постоянных членов Совета безопасности Организации объединенных наций на вето и заблокировали резолюцию о разблокировании Ормузского пролива.

Документ подали Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия. Об этом говорится из трансляции заседания Совбеза ООН.

Зато в Reuters узнали о чем шла речь в смягченной версии документа, потому что все предыдущие проекты блокировали РФ, Китай и другие.

"Текст "решительно призвал государства, заинтересованные в использовании коммерческих морских путей в Ормузском проливе, координировать усилия оборонного характера, соответствующие обстоятельствам, для содействия обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив", — пишет СМИ.

Отмечается, что такими мерами могли быть сопровождение торговых и коммерческих судов, а также поддержка усилий по предотвращению попыток закрыть, перекрыть или иным образом препятствовать международному судоходству через Ормузский пролив.

В документе не упоминалось о санкционировании применения силы в отношении Ирана даже в оборонительных целях, как было в предыдущей версии текста.

Также Reuters пишет, что резолюция специально была смягчена, чтобы Китай и Россия не заблокировали ее.

За поддержку резолюции проголосовало 11 постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН, против — Китай и РФ, Пакистан и Колумбия — воздержались.

Голосование состоялось за несколько часов до окончания ультимата Трампа, до которого Иран должен заключить соглашение или американские военные уничтожат электростанции и мосты в стране.

7 апреля, утром, президент США Дональд Трамп опубликовал очередное обращение по Ирану. Он анонсировал, что вечером 7 апреля произойдет один из важнейших моментов в истории мира. По его словам, сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация.

В ответ в Тегеране не проявили даже малейших признаков принять ультиматум главы Белого дома. В свою очередь иранские власти заявили, что больше не будут сдерживать атаки по инфраструктуре своих соседей по Персидскому заливу и нанесут ответный удар по союзникам США в этом регионе, после чего города в пустыне станут непригодными для жизни без электричества и воды.