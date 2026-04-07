Росія та Китай заблокували резолюцію ООН щодо Ормузької протоки: як пройшло голосування

Росія та Китай, скористалися своїм правом постійних членів Ради безпеки Організації обʼєднаних націй на вето і заблокували резолюцію про розблокування Ормузької протоки.

Документ подали Бахрейн, Йорданія, Катар, Кувейт, ОАЕ та Саудівська Аравія. Про це йдеться з трансляції засідання Радбезу ООН.

Натомість у Reuters дізналися про що йшлося у пом'якшеній версії документа, бо усі попередні проєкти блокували РФ, Китай та інші.

"Текст "рішуче закликав держави, зацікавлені у використанні комерційних морських шляхів у Ормузькій протоці, координувати зусилля оборонного характеру, що відповідають обставинам, для сприяння забезпеченню безпеки судноплавства через Ормузьку протоку", — пише ЗМІ.

Зазначається, що такими заходами могли бути супровід торгових і комерційних суден, а також підтримка зусиль щодо запобігання спробам закрити, перекрити або іншим чином перешкоджати міжнародному судноплавству через Ормузьку протоку.

У документі не згадувалося про санкціонування застосування сили щодо Ірану навіть у оборонних цілях, як було попередній версії тексту.

Також Reuters пише, що резолюцію спеціально було помʼякшено, аби Китай та Росія не заблокували її.

За підтримку резолюції проголосувало 11 постійних та непостійних членів Радбезу ООН, проти – Китай та РФ, Пакистан та Колумбія – утримались.

Голосування відбулось за кілька годин до закінчення ультимату Трампа, до якого Іран має укласти угоду або американські військові знищать електростанції та мости в країні.

7 квітня, вранці, президент США Дональд Трамп опублікував чергове звернення щодо Ірану. Він анонсував, що ввечері 7 квітня станеться один з найважливіших моментів у історії світу. За його словами, сьогодні вночі може загинути ціла цивілізація.

У відповідь у Тегерані не виявили навіть найменших ознак прийняти ультиматум голови Білого дому. Зі свого боку іранська влада заявила, що більше не стримуватиме атаки по інфраструктурі своїх сусідів по Перській затоці і завдасть удару у відповідь по союзниках США в цьому регіоні, після чого міста в пустелі стануть непридатними для життя без електрики й води.