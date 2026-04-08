У Зеленского ответили, будет ли снижение призывного возраста в Украине

Снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет и введение новых правил для выезда мужчин 18-23 лет пока не рассматривают в Украине.

Также в Офисе президента считают, что в этом году в Украине улучшилась и мобилизация, и рекрутинг. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы ОП Павел Палиса.

"Я постараюсь отвечать настолько откровенно, насколько можно, по такому чувствительному вопросу. У нас уже в течение 10 месяцев значительно лучше ситуация по мобилизации и положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году", — отметил он.

Павел Палиса заявил, что были устранены определенные операционные пробелы, которые были в процессе мобилизации. Но работы еще много.

"Хотя много работы сделано и еще больше работы надо сделать", — добавил заместитель руководителя ОП.

Также он сообщил, что снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет и введение новых правил выезда для мужчин в возрасте 18-23 лет также сегодня не планируются.

"На данный момент по обеим позициям — это не рассматривается", — подытожил Палиса.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса заявил, что Россия в долгосрочном варианте планирует создать несколько буферных зон на севере и юге Украины. Кроме того, в планы врага входит оккупация южных регионов Украины, в частности Одесской и Николаевской областей. Также оккупанты хотят создать еще одну буферную зону в Винницкой области, со стороны Приднестровья.

Также военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в Украине существует много проблем с мобилизацией. Одна из них заключается в том, что в армию привлекают мужчин, которые имеют право на отсрочку или серьезные причины со здоровьем, из-за чего государство тратит деньги на подготовку человека, который потом списывается.

Омбудсман рассказала, что существуют случаи, когда есть или ошибка в документах, или военнослужащий находится в статусе СЗЧ, а он об этом не знает или не понимает, что пока он в СЗЧ. Такие военные не получают денежного обеспечения.