У Зеленського відповіли, чи буде зниження призовного віку в Україні

Зниження мобілізаційного віку нижче 25 років та введення нових правил для виїзду чоловіків 18-23 років наразі не розглядають в Україні.

Також в Офісі президента вважають, що цього року в Україні покращилася і мобілізація, і рекрутинг. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник глави ОП Павло Паліса.

"Я намагатимуся відповідати настільки відверто, наскільки можна, щодо такого чутливого питання. У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року", — зазначив він.

Павло Паліса заявив, що було усунуто певні операційні прогалини, які були у процесі мобілізації. Але роботи ще багато.

"Хоча багато роботи зроблено і ще більше роботи треба зробити", — додав заступник керівника ОП.

Також він повідомив, що зниження вікового порогу для мобілізації нижче 25 років і запровадження нових правил виїзду для чоловіків віком 18-23 років також сьогодні не плануються.

"На даний момент по обох позиціях — це не розглядається", — підсумував Паліса.

Раніше заступник глави Офісу Президента Павло Паліса заявив, що Росія у довгостроковому варіанті планує створити декілька буферних зон на півночі та півдні України. Крім того, у плани ворога входить окупація південних регіонів України, зокрема Одещини та Миколаївщини. Також окупанти хочуть створити ще одну буферну зону на Вінниччині, зі сторони Придністров'я.

Також військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що в Україні існує багато проблем із мобілізацією. Одна з них полягає в тому, що до армії залучають чоловіків, які мають право на відстрочку або серйозні причини зі здоров'ям, через що держава витрачає гроші на підготовку людини, яка потім списується.

Омбудсманка розповіла, що існують випадки, коли є або помилка в документах, або військовослужбовець перебуває в статусі СЗЧ, а він про це не знає чи не розуміє, що поки він в СЗЧ. Такі військові не отримують грошового забезпечення.