Российские войска продвинулись на Харьковщине и Донеччине, — DeepState

Российские оккупационные войска имеют продвижение сразу на двух участках фронта — возле Песчаного в Харьковской области и Родинского в Донецкой области. Об изменениях сообщили аналитики DeepState, которые обнародовали обновленные карты боевых действий по состоянию на 9 апреля 2026 года.

О захвате определенного населенного пункта речь не идет. Оба населенных пункта остаются преимущественно в зоне проникновения, хотя по итогам минувших суток их окрестности оказались под контролем российских оккупантов.

Продвижение РФ возле Песчаного

Согласно картам DeepState, площадь российской оккупации в районе Песчаного за минувшие сутки выросла на 2,6 кв км, в районе Родинского — на 1,18 кв км, в обоих случаях за счет сокращения зоны проникновения на такую же площадь. Таким образом речь идет о закреплении противника в зоне проникновения на двух участках фронта. На других направлениях за минувшие сутки без изменений, сообщает "Интерфакс Украина".

Продвижение российских оккупантов возле Родинского

Темпы продвижения российских оккупантов на прошлой неделе были низкими, частично из-за контрнаступательных действий ВСУ. Ежесуточно на прошлой неделе оккупанты продвигались в среднем на 0,8 кв. км, а зона проникновения уменьшалась ежесуточно в среднем на те же 0,8 кв. км. На позапрошлой неделе оккупанты продвигались в среднем на 9,8 кв. км каждые сутки.

Напомним, что Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над позициями вблизи села Амбарное на Харьковщине после успешной операции по зачистке российских подразделений. Украинские военные уничтожили силы противника в лесных массивах и стабилизировали ситуацию на участке фронта.

Ранее мы также информировали, что попытка наступления подразделения "Скала" под Покровском завершилась потерями техники из-за доминирования российских FPV-дронов. По данным аналитиков DeepState, колонну украинской техники обнаружили еще во время выдвижения и уничтожили до выхода на позиции.