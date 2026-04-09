Російські війська просунулись на Харківщині та Донеччині, — DeepState

Російські окупаційні війська мають просування одразу на двох ділянках фронту – біля Піщаного у Харківській області та Родинського на Донеччині. Про зміни повідомили аналітики DeepState, які оприлюднили оновлені карти бойових дій станом на 9 квітня 2026 року.

Про захоплення певного населеного пункту не йдеться. Обидва населених пункти залишаються переважно у зоні проникнення, хоча за підсумками минулої доби їх околиці опинилися під контролем російських окупантів.

Просування РФ біля Піщаного

Згідно з мапами DeepState, площа російської окупації в районі Піщаного за минулу добу зросла на 2,6 кв км, в районі Родинського – на 1,18 кв км, в обох випадках за рахунок скорочення зони проникнення на таку ж площу. Таким чином мова йде про закріплення противника у зоні проникнення на двох ділянках фронту. На інших напрямках за минулу добу без змін, повідомляяє "Інтерфакс Україна".

Просування російських окупантів біля Родинського

Темпи просування російських окупантів минулого тижня були низькими, частково через контрнаступальні дії ЗСУ. Щодоби минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 0,8 кв. км, а зона проникнення зменшувалась щодоби в середньому на ті ж 0,8 кв. км. Позаминулого тижня окупанти просувалися в середньому на 9,8 кв. км кожної доби.

Нагадаємо, що Сили оборони України змогли відновити контроль над позиціями поблизу села Амбарне на Харківщині після успішної операції із зачистки російських підрозділів. Українські військові знищили сили противника у лісових масивах і стабілізували ситуацію на ділянці фронту.

Раніше ми також інформували, що спроба наступу підрозділу "Скеля" під Покровськом завершилася втратами техніки через домінування російських FPV-дронів. За даними аналітиків DeepState, колону української техніки виявили ще під час висування та знищили до виходу на позиції.