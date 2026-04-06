Зачистили позиції ворога: ЗСУ відновили контроль біля села на Харківщині, — DeepState

Сили оборони України відновили контроль над територіями поблизу села Амбарне на Харківщині після успішної операції зі знищення противника. Йдеться про ділянку Південно-Слобожанського напрямку, де раніше фіксувалося просування російських військ.

Як йдеться в публікації в Telegram-каналі аналітичного проєкту DeepState 6 квітня, українські підрозділи змогли стабілізувати ситуацію та повернути контроль над позиціями поблизу населеного пункту.

За даними аналітиків, підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади провели результативну операцію у лісових масивах неподалік Амбарного. У ході дій українські військові знищили сили противника та здійснили зачистку території, що дозволило відновити контроль над цією ділянкою фронту. Водночас оборонці продовжують системно завдавати втрат російським підрозділам, унеможливлюючи їх повторне закріплення або просування.

Відео дня

Фото: Скриншот

Варто зауважити, що наприкінці березня аналітики повідомляли про просування ворога в районі Амбарного. Тоді через обмежену та неточну інформацію тривалий час залишалося незрозумілим, наскільки далеко противник зміг просунутися вздовж лінії Амбарне-Опитне. Лише згодом вдалося оцінити масштаб цього просування, яке, за їхніми даними, тривало понад три місяці. Після ротації українських підрозділів ситуацію на напрямку вдалося стабілізувати.

Водночас, згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 6 квітня, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська протягом доби завдали одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснили 83 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два — із використанням реактивних систем залпового вогню. Також зафіксовано одне бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону українських захисників у районах Стариці та Вовчанська. Крім того, на Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак противника поблизу Новоосинового, Новоплатонівки, Петропавлівки та Курилівки.

Нагадаємо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни, у березні 2026 року темпи наступу російських військ суттєво сповільнилися — окупанти захопили лише 23 кв. км території проти 123 кв. км у лютому та 319 кв. км у січні. Причинами цього називають контрнаступальні дії ЗСУ, зокрема на межі Запорізької та Донецької областей, а також внутрішні проблеми в РФ.

Також Фокус писав, що 31 березня стало відомо про захоплення ворогом сіл Васюківка та Свято-Покровське Бахмутського району Донецької області. Крім того, аналітики DeepState зазначали, що російські війська просунулись поблизу Різниківки та Бондарного.