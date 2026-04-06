Военный Фокус Российско-украинская война

Зачистили позиции врага: ВСУ восстановили контроль возле села в Харьковской области, — DeepState

Иллюстративное фото. ВСУ восстановили контроль возле Амбарного в Харьковской области после зачистки позиций врага | Фото: NYT

Силы обороны Украины восстановили контроль над территориями вблизи села Амбарное в Харьковской области после успешной операции по уничтожению противника. Речь идет об участке Южно-Слобожанского направления, где ранее фиксировалось продвижение российских войск.

Как говорится в публикации в Telegram-канале аналитического проекта DeepState 6 апреля, украинские подразделения смогли стабилизировать ситуацию и вернуть контроль над позициями вблизи населенного пункта.

По данным аналитиков, подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады провели результативную операцию в лесных массивах неподалеку Амбарного. В ходе действий украинские военные уничтожили силы противника и осуществили зачистку территории, что позволило восстановить контроль над этим участком фронта. В то же время защитники продолжают системно наносить потери российским подразделениям, делая невозможным их повторное закрепление или продвижение.

ВСУ восстановили контроль возле Амбарного на Харьковщине после зачистки позиций врага
Стоит заметить, что в конце марта аналитики сообщали о продвижении врага в районе Амбарного. Тогда из-за ограниченной и неточной информации долгое время оставалось непонятным, насколько далеко противник смог продвинуться вдоль линии Амбарное-Опытное. Лишь впоследствии удалось оценить масштаб этого продвижения, которое, по их данным, продолжалось более трех месяцев. После ротации украинских подразделений ситуацию на направлении удалось стабилизировать.

В то же время, согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 6 апреля, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска в течение суток нанесли один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и осуществили 83 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе два — с использованием реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано одно боевое столкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборону украинских защитников в районах Старицы и Волчанска. Кроме того, на Купянском направлении зафиксировано семь атак противника вблизи Новоосинового, Новоплатоновки, Петропавловки и Куриловки.

Напомним, что по данным аналитиков Института изучения войны, в марте 2026 года темпы наступления российских войск существенно замедлились — оккупанты захватили лишь 23 кв. км территории против 123 кв. км в феврале и 319 кв. км в январе. Причинами этого называют контрнаступательные действия ВСУ, в частности на границе Запорожской и Донецкой областей, а также внутренние проблемы в РФ.

Также Фокус писал, что 31 марта стало известно о захвате врагом сел Васюковка и Свято-Покровское Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, аналитики DeepState отмечали, что российские войска продвинулись вблизи Резниковки и Бондарного.