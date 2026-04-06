Зачистили позиции врага: ВСУ восстановили контроль возле села в Харьковской области, — DeepState

Силы обороны Украины восстановили контроль над территориями вблизи села Амбарное в Харьковской области после успешной операции по уничтожению противника. Речь идет об участке Южно-Слобожанского направления, где ранее фиксировалось продвижение российских войск.

Как говорится в публикации в Telegram-канале аналитического проекта DeepState 6 апреля, украинские подразделения смогли стабилизировать ситуацию и вернуть контроль над позициями вблизи населенного пункта.

По данным аналитиков, подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады провели результативную операцию в лесных массивах неподалеку Амбарного. В ходе действий украинские военные уничтожили силы противника и осуществили зачистку территории, что позволило восстановить контроль над этим участком фронта. В то же время защитники продолжают системно наносить потери российским подразделениям, делая невозможным их повторное закрепление или продвижение.

Відео дня

ВСУ восстановили контроль возле Амбарного на Харьковщине после зачистки позиций врага

Стоит заметить, что в конце марта аналитики сообщали о продвижении врага в районе Амбарного. Тогда из-за ограниченной и неточной информации долгое время оставалось непонятным, насколько далеко противник смог продвинуться вдоль линии Амбарное-Опытное. Лишь впоследствии удалось оценить масштаб этого продвижения, которое, по их данным, продолжалось более трех месяцев. После ротации украинских подразделений ситуацию на направлении удалось стабилизировать.

В то же время, согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 6 апреля, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска в течение суток нанесли один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и осуществили 83 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе два — с использованием реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано одно боевое столкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборону украинских защитников в районах Старицы и Волчанска. Кроме того, на Купянском направлении зафиксировано семь атак противника вблизи Новоосинового, Новоплатоновки, Петропавловки и Куриловки.

Напомним, что по данным аналитиков Института изучения войны, в марте 2026 года темпы наступления российских войск существенно замедлились — оккупанты захватили лишь 23 кв. км территории против 123 кв. км в феврале и 319 кв. км в январе. Причинами этого называют контрнаступательные действия ВСУ, в частности на границе Запорожской и Донецкой областей, а также внутренние проблемы в РФ.

