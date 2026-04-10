Уже более 5 часов: российский Волгоград массированно атакуют дроны, поднялся пожар (видео)

В ночь на 10 апреля Волгоград Волгоградской области России оказался под массированной атакой беспилотников. В городе прогремело не менее 20 взрывов и начался сильный пожар.

Россияне жаловались на характерный звук моторов в небе, а также то, что дроны летят на низкой высоте. Об этом ночью сообщал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Чиновник отметил, что аэропорт Волгограда закрыт на прием и вылет самолетов еще с 23:47 часов 9 апреля.

Жители соседнего города Волжский также сообщают о звуках двигателей в небе. Очевидцы видели вспышки, а от мощных взрывов у автомобилей срабатывали сигнализации.

Около 06:20 часов российские каналы рассказали, что атака на Волгоград продолжается. В городе было слышно уже по меньшей мере 20 взрывов.

"Город уже около 5 часов находится под массированным обстрелом. Всего было слышно более 20 взрывов", — жаловались россияне.

Пожар поднялся в здании, расположенном в южной части Волгограда. Россияне утверждают, что на него якобы упали обломки сбитых дронов. Власти заявляют о сбитии "десятков" БпЛА.

Неизвестно, какой именно объект загорелся в Волгограде на фоне атаки дронов. Однако некоторые мониторинговые каналы предполагают, что под ударом мог оказаться действующий здесь нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл". В феврале и августе 2025 года дроны уже атаковали этот НПЗ.

Напомним, в ночь на 10 апреля сирену о ракетной опасности впервые объявили в российской Казани, а также в Ярославской, Владимирской и Костромской областях РФ.

В ночь на 9 апреля беспилотники массированно атаковали оккупированную Луганщину: дроны попали по базам ремонта военной техники россиян, а также по складу боеприпасов.