Вже понад 5 годин: російський Волгоград масовано атакують дрони, здійнялася пожежа (відео)

У ніч на 10 квітня Волгоград Волгоградської області Росії опинився під масованою атакою безпілотників. У місті прогриміло щонайменше 20 вибухів і почалася сильна пожежа.

Росіяни скаржилися на характерний звук моторів у небі, а також те, що дрони летять на низькій висоті. Про це уночі повідомляв голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Посадовець зауважив, що аеропорт Волгограда закритий на прийом і виліт літаків ще з 23:47 години 9 квітня.

Мешканці сусіднього міста Волжський також повідомляють про звуки двигунів у небі. Очевидці бачили спалахи, а від потужних вибухів у автомобілів спрацьовували сигналізації.

Близько 06:20 години російські канали розповіли, що атака на Волгоград продовжується. У місті було чутно вже щонайменше 20 вибухів.

"Місто вже близько 5 годин перебуває під масованим обстрілом. Загалом було чутно понад 20 вибухів", — скаржилися росіяни.

Відео дня

Пожежа здійнялася у будівлі, розташованій у південній частині Волгограда. Росіяни стверджують, що на неї нібито впали уламки збитих дронів. Влада заявляє про збиття "десятків" БпЛА.

Невідомо, який саме об'єкт загорівся у Волгограді на тлі атаки дронів. Однак деякі моніторингові канали припускають, що під ударом міг опинитися нафтопереробний завод компанії "Лукойл", що тут діє. У лютому та серпні 2025 року дрони вже атакували цей НПЗ.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня сирену про ракетну небезпеку вперше оголосили у російській Казані, а також у Ярославській, Володимирській та Костромській областях РФ.

У ніч на 9 квітня безпілотники масовано атакували окуповану Луганщину: дрони поцілили по базах ремонту військової техніки росіян, а також по складу боєприпасів.