"Все это было обманом": Зеленский сделал новое заявление об отказе Украины от ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерные государства должны были бы взять Украину под зонтик безопасности, поскольку мы отказались от этого оружия.

Глава государства признался, что отказ Украины от ядерного оружия был большой ошибкой для нашей страны. Об этом украинский президент заявил во время интервью для подкаста The Rest Is Politics, говорится в его Telegram-канале.

По его словам, цена, которую должны были бы заплатить крупные страны-гаранты, должна была быть справедливой. В обмен на то, что Украина согласилась отказаться от ядерного оружия. В этом контексте он вспомнил о НАТО.

"Я считаю, что членство в НАТО — это самое малое, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка", — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, это не только ошибка Украины, но и вообще подписантов Будапештского меморандума. Потому что, по его словам, ядерные государства, которые попросили отказаться от ядерного оружия, должны были бы дать зонтик безопасности, возможно, и ядерный, Украине.

"В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. Например, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне", — сказал президент Украины.

Напомним, что 28 марта украинский президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde заявил, что Украина в качестве гарантии безопасности от Запада хотела бы получить ядерное оружие или вступление в НАТО. Или же обе эти опции. Однако пока никто из партнеров эти вопросы не поднимал.

Также президент Зеленский заявил, что Украина пока не имеет достаточных гарантий безопасности, чтобы переходить к следующим шагам в мирном процессе. Глава государства подчеркнул, что Украина не может просто оставить свои территории, в частности на востоке, ведь это создаст условия для дальнейшей эскалации.

Президент подчеркнул, что любые решения по территориям должны базироваться на четком понимании рисков безопасности и реальных гарантиях.