"Усе це було обманом": Зеленський зробив нову заяву про відмову України від ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ядерні держави мали б взяти Україну під парасольку безпеки, оскільки ми відмовилися від цієї зброї.

Глава держави зізнався, що відмова України від ядерної зброї була великою помилкою для нашої країни. Про це український президент заявив під час інтерв’ю для подкасту The Rest Is Politics, йдеться в його Telegram-каналі.

За його словами, ціну, яку мали б сплатити великі країни-гаранти, мала бути справедливою. В обмін на те, що Україна погодилася відмовитися від ядерної зброї. У цьому контексті він згадав про НАТО.

"Я вважаю, що членство в НАТО – це найменше, що лідери України мали отримати в обмін на ядерний арсенал. Що ми отримали? Нічого. Це була нечесна гра і велика помилка", — наголосив Зеленський.

На його думку, це не тільки помилка України, але й загалом підписантів Будапештського меморандуму. Бо, за його словами, ядерні держави, які попросили відмовитися від ядерної зброї, мали б дати парасольку безпеки, можливо, й ядерну, Україні.

"Зрештою, усе це було обманом. Значна частина нашої ядерної зброї була передана Росії. Наприклад, стратегічні літаки, які Росія зараз використовує проти нас у цій війні", — сказав президент України.

Нагадаємо, що 28 березня український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde заявив, що Україна у якості гарантії безпеки від Заходу хотіла б отримати ядерну зброю чи вступ до НАТО. Або ж обидві ці опції. Проте наразі ніхто з партнерів ці питання не підіймав.

Також президент Зеленський заявив, що Україна наразі не має достатніх гарантій безпеки, щоб переходити до наступних кроків у мирному процесі. Глава держави наголосив, що Україна не може просто залишити свої території, зокрема на сході, адже це створить умови для подальшої ескалації.

Президент підкреслив, що будь-які рішення щодо територій мають базуватися на чіткому розумінні безпекових ризиків і реальних гарантіях.