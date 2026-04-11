"Является лишь пользователем": Буданов рассказал о ключевой проблеме производства дронов в Украине (видео)

Глава Офиса президента Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что украинские дроны производятся из иностранных комплектующих и на импортном обложении. По мнению чиновника, это означает, что Украина является лишь пользователем такой продукции.

На встрече с представителями бизнеса Буданов добавил, что Украина по факту должна думать о дальнейшей базе собственных технологий со всем циклом производства. Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса.

Встреча главы ОП Буданова с бизнесом

"Все наши супероружейные на данный момент технологии, дроны и так далее — чья элементная база, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором изготовлены большинство деталей, он тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того", — сказал Буданов.

Глава ОП также указывает, что Украина потеряла возможность производить системы наведения. Ведь без этих систем у страны не будет полноценной танковой и ракетной программы.

"Многие говорят: "Вот страна же танкостроительная страна, ракетостроительная страна, да? Сколько мы танков построили?" Ну, когда-то этим занимались — за время полномасштабной войны ноль. Ровно ноль. Ракеты начали [производить — ред.] но там тоже есть нюансы, скажем прямо, серьезные. А нюансы, кстати, опять же, во многом из-за этой проблемы. Элементная база, определенные узлы, агрегаты нам просто не продают. Причем не продают наши союзники, я вам прямо это говорю", — рассказал Буданов.

Генерал-лейтенант отмечает, что Украина потеряла возможности производить соответствующую продукцию около 20 лет назад. Сейчас государство должно обратить внимание на производство таких систем, иначе "у нас будут серьезные проблемы", констатирует глава ОП.

Ранее Фокус сообщал о том, как Украина выпускает около 4 млн дронов. По данным Bloomberg, отечественные компании теперь ориентируются не только на обеспечение фронта, но и на выход на рынки НАТО и совместное производство в Европе.

Впоследствии стало известно, что Буданов заявил о "прогрессе" по мирным переговорам. По словам главы ОП, этот процесс продвигается, и урегулирование войны может произойти быстрее, чем ожидалось.