"Є лише користувачем": Буданов розповів про ключову проблему виробництва дронів в Україні (відео)

Очільник Офісу президента України, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що українські дрони виробляються з іноземних комплектувальних та на імпортному обкладанні. На думку посадовця, це означає, що України є лише користувачем такої продукції.

На зустрічі з представниками бізнесу Буданов додав, що Україна за фактом має думати про подальшу базу власних технологій з усім циклом виробництва. Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу.

Зустріч очільника ОП Буданова з бізнесом

"Всі наші суперзбройові на даний момент технології, дрони і так далі — чия елементна база, що там українського? Навіть 3D-принтер, на якому виготовлені більшість деталей, він теж не наш. І заливка в ньому не наша. Ми користувачі, не більше того", — сказав Буданов.

Очільник ОП також вказує, що Україна втратила можливість виробляти системи наведення. Адже без цих систем в країни не буде повноцінної танкової та ракетної програми.

"Багато хто каже: "Ось країна же танкобудівна країна, ракетобудівна країна, так? Скільки ми танків побудували?" Ну, коли-то цим займалися — за час повномасштабної війни нуль. Рівно нуль. Ракети почали [виробляти — ред.] але там теж є нюанси, скажемо прямо, серйозні. А нюанси, до речі, знову ж таки, багато в чому через цю проблему. Елементна база, певні вузли, агрегати нам просто не продають. Причому не продають наші союзники, я вам прямо це кажу", — розповів Буданов.

Генерал-лейтенант відзначає, що Україна втратила можливості виробляти відповідну продукцію близько 20 років тому. Нині держава має звернути увагу на виробництво таких систем, інакше "у нас будуть серйозні проблеми", констатує глава ОП.

