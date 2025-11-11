Більше, ніж усі країни НАТО разом: Україна випускає близько 4 млн дронів на рік, — Bloomberg

Українська індустрія безпілотників за короткий час перетворилася на один із ключових елементів оборонного потенціалу країни та вже виробляє мільйони апаратів на рік, що значно перевищує випуск аналогічних систем у багатьох західних країнах. За даними Bloomberg, вітчизняні компанії тепер орієнтуються не лише на забезпечення фронту, а й на вихід на ринки НАТО та спільне виробництво в Європі.

Як йдеться у матеріалі, українські виробники дронів пояснюють швидкий технологічний та виробничий прогрес необхідністю відповідати на масштабне вторгнення Росії та одночасно прагненням західних союзників наростити власні арсенали безпілотних систем. Зокрема, індустрія, яка сформувалася з мережею ентузіастів та малих майстерень, перетворилася на промисловий сектор: за деякими оцінками, Україна випускає близько 4 мільйонів різних безпілотників на рік, тоді як США — приблизно 100 тисяч військових апаратів щорічно. Аналітики звертають увагу не лише на кількість, а й на різноманіття — від далекобійних ударних систем до дешевих FPV-дронів для ударів і розвідки.

Зокрема, виробники, яких підштовхує потреба фінансувати та модернізувати озброєння, вже почали шукати партнерів у Європі й США. Інженер за освітою та керівник великого українського виробника TSIR Грачов був названий одним із тих, хто прагне перенести частину виробництва за межі зони бойових дій і залучити західні інвестиції. За його словами, виробництво в Європі дає можливість краще забезпечувати фронт і вести масштабне виробництво, а також убезпечити ланцюги постачання від атак на українські заводи.

Окрім цього, у статті наводять приклади компаній, які вже вийшли на зовнішні ринки:

Skyeton відкрив виробничий майданчик у Словаччині та оголосив про партнерства в Данії та Великій Британії, залучивши понад €10 млн інвестицій;

FlyWell, холдинг, що об’єднує декілька українських виробників, планує створити лінії з виробництва тактичних дронів у співпраці із фінською Summa Defence;

Fire Point отримала підтримку з Данії для запуску виробництва ракетного палива для крилатої ракети "Flamingo".

Керівники цих проєктів вказували, що розміщення виробництва в Європі пов’язане з вищими витратами та суворішими правилами, але відкриває доступ до ринків НАТО й іноземного фінансування.

Ракета "Flamingo" Фото: Politico

Зазначається, що Європа зацікавлена у співпраці, оскільки раїни Союзу відчули загрозу після низки порушень їх повітряного простору, а уроки бойових дій на українському фронті продемонстрували ефективність дешевих і масових систем. Представники оборонних кіл і стартапів наголошують, що сучасна війна винагороджує швидкість, масштабованість і доступність рішень більше, ніж наддорогі технології — тому є попит на українські підходи до проєктування і масового виробництва.

Разом із тим у матеріалі відзначають проблеми й обмеження: українські заводи стикаються з дефіцитом фінансування і не завжди можуть інвестувати в масштабування виробництва, поки внутрішній попит (закупівлі держави) не дає стабільного доходу. Політична чутливість експорту зброї під час тривалого конфлікту також ускладнює питання: суспільство критично ставиться до отримання прибутків під час війни, тому державна політика щодо дозволів на експорт довгий час була обережною. Водночас представники влади й бізнесу сигналізують про зміну підходу: президент Володимир Зеленський заявляв про плани відкривати представництва для просування української зброї в Берліні та Копенгагені та про можливість спільного виробництва та експорту певних видів озброєнь.

Чи стане український досвід виробництва дронів прикладом для Заходу

Експерти, опитані в матеріалі, вважають, що експорт забезпечить критично необхідний грошовий потік для подальших інвестицій у R&D та масштабування потужностей. Водночас вони наголошують, що Європі треба радикально переосмислити підходи до замовлень та підтримки виробництва безпілотників — замість одноразових великих контрактів буде потрібна модель постійної підписки або передплати, яка дозволить підтримувати швидке оновлення ліній і реагувати на тактичні потреби.

Журналісти також висвітлюють роль практичного досвіду: українські системи пройшли кілька поколінь удосконалень під час реальних бойових дій, а їхні складники зроблені так, щоб їх можна було швидко ремонтувати й адаптувати у польових умовах. Це, на думку іспанських інженерів і українських стартаперів, дає українським продуктам конкурентну перевагу — вони більш "практичні" для умов сучасної війни та дешевші у великому масштабі виробництва.

Компоненти базового дрона Shrike FPV (вид від першої особи) Фото: Bloomberg

У висновку Bloomberg прогнозує, що післявоєнна співпраця України із західними партнерами може дати обом сторонам вигідні можливості: українські підприємства отримають доступ до ринків, фінансування й виробничих майданчиків за кордоном, а НАТО і держави ЄС — швидко масштабовані й перевірені у боях системи. Однак для цього потрібні політичні рішення щодо експорту, стабільне інвестування і побудова виробничих ліній, які зможуть відповідати як військовим, так і регуляторним стандартам західних країн.

Заключна думка матеріалу полягає в тому, що те, що починалося як мережа аматорів і невеликих майстерень, вже стало галуззю стратегічного значення, яка може не лише допомогти Україні витримати нинішній виклик, а й стати важливим гравцем на світовому ринку оборонних технологій за умови правильного поєднання інвестицій, партнерств і політичної підтримки.

