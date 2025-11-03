Виробництво деталей для "Фламінго" не можна розгортати в Україні: авіаексперт розкрив причину

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів, що РФ вдарила по підприємствах українського ВПК, коли все було готово до випуску балістичної ракети. Він наголосив, що так само ворог бореться і з новою ракетою "Фламінго".

"Росіянам відомі всі підприємства в Україні, які б могли займатися виробництвом ракет: і по цих підприємствах полетіло, і весь час прилітало", — заявив експерт з авіації у коментарі "Еспресо" 3 листопада.

З його слів, що стосується балістичних ракет, ЗС РФ "практично вибили все, що у нас могло випускати" таку зброю в Україні. В райони, де виробляють ракети й двигуни, окупанти запускали "все, що може долітати". У тому числі йдеться про БПЛА типу "Молнія" та керовані авіабомби.

Романенко розповів, що Україна була готова до серйозних випробувань та випуску власної балістичної ракети, і саме тоді ворог здійснив комбіновану атаку по низці підприємств. Під ударом опинилися основний і запашний виробники, а також виробники двигунів, електроніки та деяких важливих систем.

"Росіяни спрацювали на випередження", — підкреслив експерт.

Він попередив, що таку саму тактику ЗС РФ обрали у випадку з новою українською ракетою "Фламінго".

"Тому нам потрібно розгортати виробництво основних компонентів до наших ракет в сусідніх країнах, не в Україні. Скажімо, зараз в Данії будується підприємство для випуску твердопаливних двигунів, які використовуються для балістичних ракет та для прискорювачів крилатих ракет. Все ми робимо занадто пізно, не настільки швидко на все реагуємо з об'єктивних та суб'єктивних причин, як це роблять росіяни", — додав Романенко.

Нагадаємо, у Le Figaro повідомили, що ЗСУ застосували першу українську крилату ракету "Фламінго" вже 9 разів. За даними ЗМІ, ці удари дали результат, і Україна вже запускає серійне виробництво.

Авіаексперт Валерій Романенко зазначив, що підтвердженим наразі є лише один удар "Фламінго". Він припустив, що ППО РФ буде здатна збивати ці ракети, як українські захисники неба збивають ворожі.