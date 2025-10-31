"Фламінго" запускали вже 9 разів: стартує серійне виробництво "найпотужнішої" ракети, — ЗМІ

У французькій газеті Le Figaro повідомили, що Сили оборони використали "геніальну і майстерно виготовлену" ракету "Фламінго" вже 9 разів. В Україні запускають її серійне виробництво, і вже до кінця року планують випускати сім таких на день.

Київ робить ставку на свою першу крилату ракету, виробником якої є молодий стартап Fire Point. Він " викликає стільки ж похвал, скільки і питань". Про це йдеться у матеріалі Le Figaro від 31 жовтня.

"Геніальна і майстерно виготовлена" ракета має корисне навантаження вагою у понад тонну та дальність польоту 3000 кілометрів. Її назва — "Фламінго" — пов'язана з тим, що внаслідок помилки під час фарбування першого зразка боєголовка вийшла рожевою. За даними виробника, вона вдвічі потужніша за ракету Tomahawk, яку президент США Дональд Трамп відмовився надавати Україні.

Екс-директор ЦРУ генерал Девід Петреус від "типово української винахідливості" і вважає нову ракету справжнім "проривом". Президент України Володимир Зеленський презентував її як "найпотужнішу" з коли-небудь побудованих в Україні.

Відео дня

"До минулого літа майже ніхто в Україні не чув про Fire Point. Серед безлічі українських оборонних стартапів, що з'явилися з початку російського вторгнення, траєкторія розвитку цієї молодої компанії є однією з найвизначніших", — наголосили у виданні.

У "Дзеркало тижня" з посиланням на статтю Le Figaro передали, що "Фламінго" вже підтвердила свою ефективність й показала реальний результат. За даними ЗМІ, ракету вже дев’ять разів використали в операціях Сил оборони.

Повідомляється, що Україна вже розпочинає серійне виробництво крилатої ракети, представленої лише в серпні цього року. Очікується, до до кінця 2025 року будуть випускати сім таких одиниць на день. У газеті зауважили, що масове виробництво "Фламінго" має дозволити Силам оборони діставати до глибокого тилу РФ — своєї західної частини країни-агресорки аж до Уралу, де зосереджені ворожі нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап повідомляв Фокусу, що ракета "Фламінго" є результатом співпраці двох компаній — української Fire Point та міжнародної Milanion Group, зареєстрованої в ОАЕ. бидва підприємства мають українське коріння і, найімовірніше, за розробку відповідало саме друге.

Військовий оглядач Денис Попович пояснював, що особливо важливими цілями для Сил оборони є військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей, а також у захопленому Криму. Експерт наголосив, що "Фламінго" однозначно відрізнятиметься за ефектом від дронів, які б’ють по РФ.