Чи були "Фламінго": як відбувається кампанія діпстрайків України, — оглядач (відео)
Коли Україна застосує крилату ракету "Фламінго" для далекобійного удару (діпстрайку) по Російській Федерації, результат відрізнятиметься від удару дрона, сказав воєнний оглядач. На сьогодні відбуваються діпстрайки на території РФ, які тривають з середини літа 2025 року, але ефекту від "Фламінго" поки не було.
Засоби ураження ЗСУ системно б'ють по цілях як у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України, пояснив військовий оглядач Денис Попович в ефірі медіа NV. Особливо важливо атакувати військові об'єкти росіян на окупованих частинах Донецької та Луганської областей та в Криму. Завдяки "гострим та системним" ударам вдалось влаштувати паливну кризу, від якої потерпають російські військовослужбовці.
Оглядач відповів на питання журналіста, чи дійсно Україна почала кампанію діпстрайк у РФ, оскільки у мережі говорять і про удари "Фламінго", і про п'ять прильотів по одному важливому підприємству. Попович підтвердив, що кампанія далекобійних ударів дійсно почалась. Умовний початок — липень-серпень, а тривалість станом на листопад — вже чотири місяці.
Попович також прокоментував сумніви щодо існування ракети "Фламінго" та можливого удару по Москві. Як нагадав ведучий, з одного боку з'явились кадри польоту і є підтвердження президента України Володимира Зеленського, а з іншого — є розслідування щодо компанії-виробника Fire Point. У відповідь оглядач наголосив, що потрібно зачекати результатів удару ракет, бо вони справді різняться від прильоту БпЛА.
"[Зрозуміємо, що долетіла ракета "Фламінго"] по розмірах ураження, безумовно. Влучання ракети буде однозначно відрізнятися від влучання дронів", — підсумував він.
Ракета Фламінго — деталі
Зазначимо, 28 жовтня у росЗМІ опублікували кадри польоту об'єкта, схожого на ракету "Фламінго", яка, ймовірно, прямувала у бік Москви. Позначки на відео начебто підтверджували, що подія сталась близько 1 год 27 жовтня: яке першоджерело запису, інформації не було.
Тим часом в ніч з 26 на 27 жовтня відбулась масована атака дронів на російську територію. Як заявило Міноборони РФ, засоби ППО збили усі 193 БпЛА, при чому 34 з них летіли на Москву. Мер російської столиці запевнив, що руйнувань та постраждалих немає, хоч у мережі і з'явились кадри задимлення у районі Коломни.
Військовий оглядач та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зауважив, що під ударом міг опинитись аеродром "Раменське", який є військовим об'єктом та розташований на південно-східній околиці Москви.
Нагадуємо, 29 жовтня авіаексперт Анатолій Храпчинський назвав дві військові об'єкти у Москві, по яких варто було б вдарити українськими засобами ураження.