Были ли "Фламинго": как происходит кампания дипстрайков Украины, — обозреватель (видео)

Когда Украина применит крылатую ракету "Фламинго" для дальнобойного удара (дипстрайка) по Российской Федерации, результат будет отличаться от удара дрона, сказал военный обозреватель. На сегодня происходят дипстрайки на территории РФ, которые продолжаются с середины лета 2025 года, но эффекта от "Фламинго" пока не видели.

Средства поражения ВСУ системно бьют по целям как в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины, объяснил военный обозреватель Денис Попович в эфире медиа NV. Особенно важно атаковать военные объекты россиян на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и в Крыму. Благодаря "острым и системным" ударам удалось устроить топливный кризис, от которого страдают российские военнослужащие.

Ракета Фламинго — комментарий Поповича см. 2:49

Обозреватель ответил на вопрос журналиста, действительно ли Украина начала кампанию дипстрайка в РФ, поскольку в сети говорят и об ударах "Фламинго", и о пяти прилетах по одному важному предприятию. Попович подтвердил, что кампания дальнобойных ударов действительно началась. Условное начало — июль-август, а продолжительность по состоянию на ноябрь — уже четыре месяца.

Попович также прокомментировал сомнения относительно существования ракеты "Фламинго" и возможного удара по Москве. Как напомнил ведущий, с одной стороны появились кадры полета и есть подтверждение президента Украины Владимира Зеленского, а с другой — есть расследование в отношении компании-производителя Fire Point. В ответ обозреватель отметил, что нужно подождать результатов удара ракет, потому что они действительно отличаются от прилета БпЛА.

"[Поймем, что долетела ракета "Фламинго"] по размерам поражения, безусловно. Попадание ракеты будет однозначно отличаться от попадания дронов", — подытожил он.

Ракета Фламинго — детали

Отметим, 28 октября в росСМИ опубликовали кадры полета объекта, похожего на ракету "Фламинго", которая, вероятно, направлялась в сторону Москвы. Пометки на видео якобы подтверждали, что событие произошло около 1 ч 27 октября: какой первоисточник записи, информации не было.

Между тем в ночь с 26 на 27 октября состоялась массированная атака дронов на российскую территорию. Как заявило Минобороны РФ, средства ПВО сбили все 193 БпЛА, причем 34 из них летели на Москву. Мэр российской столицы заверил, что разрушений и пострадавших нет, хотя в сети и появились кадры задымления в районе Коломны.

Военный обозреватель и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что под ударом мог оказаться аэродром "Раменское", который является военным объектом и расположен на юго-восточной окраине Москвы.

Напоминаем, 29 октября авиаэксперт Анатолий Храпчинский назвал два военных объекта в Москве, по которым стоило бы ударить украинскими средствами поражения.