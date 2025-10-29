Какие два военных объекта важно уничтожить в Москве: станет меньше Х-101 и Ту-95 МС, — эксперт

Средства поражения Вооруженных сил Украины должны не просто "пугать" жителей Москвы, а бить по важным военным объектам, пояснил авиаэксперт. Если это сделать, то россияне будут иметь меньше возможностей запускать различные типы ракет и поднимать в воздух стратегические бомбардировщики. Чтобы провести такие атаки, можно спланировать новую версию операции "Паутина".

Важные цели для атаки на Москву — это компания "Тактическое ракетное вооружение" и предприятие "Жуковский", сказал в эфире телеканала "Эспрессо" авиаэксперт и заместитель директора компании-производителя РЭБ Анатолий Храпчинский. Перед нанесением удара необходимо установить расположение средств ПВО ВС РФ, которые защищают российскую столицу. Если иметь точные координаты, то можно устроить аналог операции "Паутина", добавил он. Идея заключается в том, чтобы вокруг нужных точек разместить собственные средства РЭБ и "ослепить" противника.

Атака на Москву — комментарий Храпчинского см. с 39:42

Храпчинский пояснил, что первое предприятие, АО "Корпорация "Тактическое ракетное оружие", производит четыре вида ракет, которыми россияне обстреливают украинцев. Речь идет о Х-101, Х-555, Х-69, Х-59. Среди них можно выделить Х-69 — это средство поражения россияне используют особенно активно на линии фронта в Украине. Второе предприятие имеет отношение к авиации и занимается ремонтом стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Відео дня

"В Москве находится по крайней мере два критически важных ее предприятия, которые нуждаются в уничтожении. [Можно провести] действия вроде операции "Паутина" и положить большинство систем радиолокации, то есть ослепить возможности обнаруживать любую угрозу с нашей стороны", — сказал авиаэксперт.

Еще одна тема, озвученная в эфире телеканала, касалась украинских производителей оружия и сомнений относительно реальности изготовления и применения крылатых ракет "Фламинго". Храпчинский отметил, что лучше подождать реальных подтвержденных ударов.

"Любой продукт, который может нанести существенный вред РФ, может быть критически воспринят, и будет работать российская пропаганда или будут работать другие элементы. Я бы предложил дождаться все же большего количества применений, большего количества подтвержденных фактов эффективного применения", — подчеркнул он.

Атака на Москву — детали

В сети можно отыскать возможные адреса военных предприятий под Москвой, по которым должны были бы ударить средства поражения ВСУ. АО "Корпорация "Тактическое ракетное оружие" расположено в городе Королев (ул. Ильича-ул. Орджоникидзе) к востоку от Москвы. Авиаремонтное предприятие "Жуковский" — между городами Раменское и Жуковское к юго-востоку от российской столицы.

Атака на Москву — где расположены два военных объекта РФ Фото: Google Maps

Фокус писал об атаке дронов на Москву, которая продолжалась в течение минимум двух суток — 27 и 28 октября. 27 октября Минобороны РФ сообщило, что произошел массированный налет и средства ПВО якобы сбили 192 беспилотника ВСУ. Было шумно в 13 регионах и среди них — в Москве. Мэр российской столицы подтвердил налет: заявляют о сбитии 34 БпЛА. Чиновник заверил, что обломки никого не ранили и ничего не разрушили.

Между тем в росСМИ и соцсетях опубликовали фото и видео, снятых во время атаки на Москву. Выяснилось, что было громко в нескольких городах-спутниках. Кроме того, взрывалось в направлении аэродрома рядом с Раменским-Жуковским, о котором упоминал авиаэксперт.

Отметим, в российских пабликах опубликовали видео с полетом объекта, который по очертаниям был похож на украинскую ракету "Фламинго". FP-5 "Фламинго" могла лететь на Москву: инцидент зафиксировали около 1 часа 27 сентября. Украинское командование пока не подтвердило пуск этого средства поражения по российской столице.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух случаях применения ракет "Фламинго": они работали в паре с другим оружием, которое не достало бы до Москвы.