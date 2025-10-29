Які два військових об'єкти важливо знищити у Москві: поменшає Х-101 та Ту-95 МС, — експерт (відео)

Засоби ураження Збройних сил України повинні не просто "лякати" жителів Москви, а бити по важливих військових об'єктах, пояснив авіаексперт. Якщо це зробити, то росіяни матимуть менше можливостей запускати різні типи ракет та підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники. Щоб провести такі атаки, можна спланувати нову версію операції "Павутина".

Важливі цілі для атаки на Москву — це компанія "Тактичне ракетне озброєння" та підприємство "Жуковский", сказав у ефірі телеканалу "Еспресо" авіаексперт та заступник директора компанії-виробника РЕБ Анатолій Храпчинський. Перед завданням удару необхідно встановити розташування засобів ППО ЗС РФ, які захищають російську столицю. Якщо мати точні координати, то можна влаштувати аналог операції "Павутина", додав він. Ідея полягає в тому, щоб навколо потрібних точок розмістити власні засоби РЕБ та "осліпити" противника.

Атака на Москву - коментар Храпчинського див. з 39:42

Храпчинський пояснив, що перше згадане підприємство, АТ "Корпорація "Тактична ракетна зброя", виробляє чотири види ракет, якими росіяни обстрілюють українців. Ідеться про Х-101, Х-555, Х-69, Х-59. Серед них можна виділити Х-69 — цей засіб ураження росіяни використовують особливо активно на лінії фронту в Україні. Друге підприємство дотичне до авіації та займається ремонтом стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"У Москві знаходиться принаймні два критично важливих ее підприємства, які потребують знищення. [Можна провести] дії на кшталт операції "Павутина" і покласти більшість систем радіолокації, тобто осліпити можливості виявляти будь-яку загрозу з нашого боку", — сказав авіаексперт.

Ще одна тема, озвучена в ефірі телеканалу, стосувалась українських виробників зброї та сумнівів щодо реальності виробництва та застосування крилатих ракет "Фламінго". Храпчинський зауважив, що краще зачекати реальних підтверджених ударів.

"Будь-який продукт, який може завдати суттєвої шкоди РФ, може бути критично сприйнятий, і буде працювати російська пропаганда або будуть працювати інші елементи. Я б запропонував дочекатися все ж таки більшої кількості застосувань, більшої кількості підтверджених фактів ефективного застосування", — наголосив він.

Атака на Москву — деталі

У мережі можна відшукати можливі адреси військових підприємство під Москвою, по яких мали б вдарити засоби ураження ЗСУ. АТ "Корпорація "Тактична ракетна зброя" розташоване у місті Корольов (в. Ілліча-в. Орджонікідзе) на схід від Москви. Авіаремонтне підприємство "Жуковский" — між містами Раменське та Жуковське на південний схід від російської столиці.

Фото: Google Maps

Фокус писав про атаку дронів на Москву, яка тривала щоночі протягом мінімум двох діб — 27 та 28 жовтня. 27 жовтня Міноборони РФ повідомило, що відбувся масований наліт і засоби ППО начебто збили 192 безпілотники ЗСУ. Було гучно у 13 регіонах і серед них — у Москві. Мер російської столиці підтвердив наліт: заявляють про збиття 34 БпЛА. Посадовець запевнив, що уламки нікого не поранили та нічого не зруйнували.

Тим часом у росЗМІ та соцмережах опублікували фото та відео, знятих під час атаки на Москву. З'ясувалось, що було гучно у кількох містах-супутниках. Крім того, вибухало у напрямку аеродрому поруч з Раменським-Жуковським, про який згадував авіаексперт.

Зазначимо, у російських пабліках опублікували відео з польотом об'єкта, який за обрисами був схожий на українську ракету "Фламінго". FP-5 "Фламінго" могла летіти на Москву: інцидент зафіксували близько 1 год 27 вересня. Українське командування поки не підтвердило пуск цього засобу ураження по російській столиці.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський розповів про два випадки застосування ракет "Фламінго": вони працювали у парі з іншою зброєю, яка не дістала б до Москви.