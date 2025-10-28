Москва під повторним ударом: по яких цілях били ЗСУ та що це означає, — Селезньов (відео)

Українські засоби ураження знов долетіли до Москви та до інших цілей на території Російської Федерації, при чому мета ударів цілком раціональна, пояснив воєнний оглядач та ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. На його думку, ці удари мають важливе значення для фронту в Україні, оскільки саме у столичному регіоні розміщені ключі інституції, причетні до війни.

Москва потерпала від атаки України дві ночі поспіль, підтвердив Селезньов в ефірі медіа NV. При цьому російська столиця щільно заставлена засобами протиповітряної оборони, але це не завадило роботі дронів. З його слів, ціль ударів по центральному регіону РФ — це удари по "ключових інституціях, організаціях", дотичних до війни в Україні. Вказані інституції розташовуються у Москві, тому є законною цілю для Сил оборони.

Атаки на РФ - коментар Селезньова див. з 2:49

Селезньов відповів на питання журналістки, у якому ішлося про атаку дронів України на стратегічні об'єкти на території РФ. Оглядач наголосив, що це справедливо, коли жителі Москви відчують на собі війну, оскільки вони причетній до її початку.

"Чому саме на Москву крайні дві ночі летять невідомі чи відомі добрі дрони? [Бо там] центри прийняття рішень, командні пункти, пункти управління та зв'язку, тобто всі ці інституції та установи, які безпосередньо задіяні для керівництва російськими військами", — перелічив оглядач.

Крім того, прикметними є те, що засоби ураження пройшли через потужну систему ППО, яка захищає російську столицю, зауважив гість NV.

"Там тьма комплексів ППО С-300, С-400, зенітно-ракетних комплексів Панцир С-1. Тобто Москва ретельно захищається, проте навіть попри таку щільну протиповітряну оборону, добрі дрони долітають до самої російської столиці", — підсумував Селезньов.

Атаки на РФ — що сталось у Москві

Зазначимо, зранку 27 жовтня стало відомо наліт дронів на територію РФ та про появу безпілотників під Москвою. Згідно з даними росЗМІ, було гучно у районах на південь від російської столиці: Дубни, Серпухове, Раменське, Нова Москва та мікрорайоні "Комунарка". Тим часом український паблік "Крымский ветер" зауважив, що на карті пожеж FIRMS NASA видно ділянки з підвищеною температурою біля експериментального (дослідницького) аеродрому "Раменське".

Атаки на РФ - точки можливого займання у Раменському під Москвою 27 жовтня Фото: Крымский ветер

Міноборони РФ зранку 27 жовтня повідомило про масований наліт 193 дронів, які атакували європейську частину РФ. Серед іншого, 34 безпілотники летіли на Москву, а на Московську область — ще чотири. Мер російської столиці Сергій Собянін запевнив, що важливі об'єкти не постраждали, а попадали на землі незначні уламки.

Тим часом у мережі з'явились фото з центру Москви, на якому фігурує мобільна вогнева група для боротьби з дронами. Фокус розібрався, яку систему оборони створили росіяни навколо столиці та чи здатна вона впоратись з масованими повітряними атаками України.

Нагадуємо, російські пабліки опублікували кадри польоту невідомого об'єкта і заявили, що це 27 жовтня ракета "Фламінго" летіла бомбити Москву.