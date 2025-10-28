Москва под повторным ударом: по каким целям били ВСУ и что это значит, — Селезнев (видео)

Украинские средства поражения вновь долетели до Москвы и других целей на территории Российской Федерации, причем цель ударов вполне рациональна, пояснил военный обозреватель и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его мнению, эти удары имеют важное значение для фронта в Украине, поскольку именно в столичном регионе размещены ключевые институты, причастные к войне.

Москва страдала от атаки Украины две ночи подряд, подтвердил Селезнев в эфире медиа NV. При этом российская столица плотно заставлена средствами противовоздушной обороны, но это не помешало работе дронов. По его словам, цель ударов по центральному региону РФ — это удары по "ключевым институтам, организациям", касающихся войны в Украине. Указанные институты располагаются в Москве, поэтому являются законной целью для Сил обороны.

Атаки на РФ — комментарий Селезнева см. с 2:49

Селезнев ответил на вопрос журналистки, в котором говорилось об атаке дронов Украины на стратегические объекты на территории РФ. Обозреватель подчеркнул, что это справедливо, когда жители Москвы почувствуют на себе войну, поскольку они причастны к ее началу.

"Почему именно на Москву крайние две ночи летят неизвестные или известные хорошие дроны? [Потому что там] центры принятия решений, командные пункты, пункты управления и связи, то есть все эти институты и учреждения, которые непосредственно задействованы для руководства российскими войсками", — перечислил обозреватель.

Кроме того, примечательно то, что средства поражения прошли через мощную систему ПВО, которая защищает российскую столицу, отметил гость NV.

"Там тьма комплексов ПВО С-300, С-400, зенитно-ракетных комплексов Панцирь С-1. То есть Москва тщательно защищается, однако даже несмотря на такую плотную противовоздушную оборону, хорошие дроны долетают до самой российской столицы", — подытожил Селезнев.

Атаки на РФ — что произошло в Москве

Отметим, утром 27 октября стало известно о налете дронов на территорию РФ и о появлении беспилотников под Москвой. Согласно данным росСМИ, было громко в районах к югу от российской столицы: Дубны, Серпухово, Раменское, Новая Москва и микрорайоне "Коммунарка". Между тем украинский паблик "Крымский ветер" отметил, что на карте пожаров FIRMS NASA видны участки с повышенной температурой у экспериментального (исследовательского) аэродрома "Раменское".

Атаки на РФ — точки возможного возгорания в Раменском под Москвой 27 октября Фото: Крымский ветер

Минобороны РФ утром 27 октября сообщило о массированном налете 193 дронов, которые атаковали европейскую часть РФ. Среди прочего, 34 беспилотника летели на Москву, а на Московскую область — еще четыре. Мэр российской столицы Сергей Собянин заверил, что важные объекты не пострадали, а попадали на земле незначительные обломки.

Между тем в сети появились фото из центра Москвы, на котором фигурирует мобильная огневая группа для борьбы с дронами. Фокус разобрался, какую систему обороны создали россияне вокруг столицы и способна ли она справиться с массированными воздушными атаками Украины.

Напоминаем, российские паблики опубликовали кадры полета неизвестного объекта и заявили, что это 27 октября ракета "Фламинго" летела бомбить Москву.