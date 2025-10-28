Россияне показали видео с ракетой "Фламинго", летящей на Москву: есть ли реакция Украины (видео)

Украинская ракета "Фламинго" якобы могла атаковать столицу Российской Федерации Москву, и подтверждают удар кадры пролета средства поражения, написали в соцсетях. Минобороны РФ пока не информировало об инциденте, а Силы обороны Украины воздерживаются от комментариев.

Видео с кадрами полета, вероятно, ракеты "Фламинго" опубликовали в канале Dron Bomber. Указывается, что видео появилось в российских пабликах. На четырехсекундной записи — неизвестное средство поражения, которое движется слева направо. Видим также дату — 27 октября, и время — 1:49:20.

Ракета Фламинго — детали удара по Москве 27 октября

Фокус писал об атаке на Москву, которая состоялась в ночь на 27 октября. Российские паблики сначала сообщили о звуках полета дронов и взрывах в небе, а утром появились кадры со столбом дыма на окраине российской столицы. Кроме того, массированный налет БпЛА подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин: заверил, что все дроны сбились российскими средствами ПВО, а пострадавших и разрушений нет.

Утром появился отчет Минобороны РФ об итогах ночного налета средств поражения Украины на российскую территорию. Указывается, что насчитали 193 дрона, из них 34 атаковали Москву. О том, что среди дронов оказалась ракета "Фламинго", не писали.

Может ли ракеты Фламинго достать до Москвы

Ракета "Фламинго" — украинская крылатая ракета, которую производит компания Fire Point. Как заявила компания, ракета может лететь на расстояние 3 тыс. км (до Москвы около 500 км), весит около тонны и несет 450 кг взрывчатки. Аналитики Defense Express объяснили, что корпус ракеты "Фламинго" изготовлен из стеклопластика с диагональным рисунком волокон: это делает изделие сверхпрочным, малозаметным для средств РЭБ и несколько похожим на баллистику.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский дважды говорил о применении ракет "Фламинго" для ударов по РФ. В начале октября глава государства рассказал о парном ударе "Фламинго" и "Нептуна". 28 октября — о совместной атаке ракеты и дрона-ракеты "Рута". В обоих случаях Зеленский не уточнял по каким цели били Силы обороны, но уверял, что были результаты.

Народный депутат Юрий Костенко усомнился в том, что Украина сможет получить 3 тыс. ракет "Фламинго" до конца 2025 года. Среди причин — отсутствие средств на производство средств поражения по 0,5-1 млн за единицу. Зеленский отреагировал на такие предположения и 27 октября сообщил, что компания Fire Point справилась с "технологическими проблемами", а правительство нашло деньги в государственном бюджете.

