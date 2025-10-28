Росіяни показали відео з ракетою "Фламінго", яка летіла на Москву: чи є реакція України (відео)

Українська ракета "Фламінго" начебто могла атакувати столицю Російської Федерації Москву, і підтверджують це кадри прольоту засобу ураження, написали у соцмережах. Міноборони РФ поки не інформувало про інцидент, а Сили оборони України утримуються від коментарів.

Відео з кадрами польоту, ймовірно, ракети "Фламінго" опублікували у каналі Dron Bomber. Вказується, що відео з'явилось у російських пабліках. На чотирисекундному записі — невідомий засіб ураження, який рухається зліва направо. Бачимо також дату — 27 жовтня, і час — 1:49:20.

Ракета Фламінго — деталі удару по Москві 27 жовтня

Фокус писав про атаку на Москву, яка відбулась в ніч на 27 жовтня. Російські пабліки спершу повідомили про звуки польоту дронів та вибухи у небі, а зранку з'явились кадри зі стовпом диму на околиці російської столиці. Крім того, масований наліт БпЛА підтвердив мер Москви Сергій Собянін: запевнив, що усі дрони збились російськими засобами ППО, а постраждалих та руйнувань немає.

Зранку з'явився звіт Міноборони РФ про підсумки нічного нальоту засобів ураження України на російську територію. Вказується, що нарахували 193 дрони, з них 34 атакували Москву. Про те, що серед дронів опинилась ракета "Фламінго", не писали.

Чи може ракети Фламінго дістати до Москви

Ракета "Фламінго" — українська крилата ракета, яку виготовляє компанія Fire Point. Як заявила компанія, ракета може летіти на відстань 3 тис. км (до Москви близько 500 км), важить близько тонни й несе 450 кг вибухівки. Аналітики Defense Express пояснили, що корпус ракети "Фламінго" виготовлений зі склопластику з діагональним малюнком волокон: це робить виріб надміцним, малопомітним для засобів РЕБ й дещо схожим на балістику.

Тим часом президент України Володимир Зеленський двічі говорив про застосування ракет "Фламінго" для ударів по РФ. На початку жовтня глава держави розповів про парний удар "Фламінго" та "Нептуна". 28 жовтня — про спільну атаку ракети та дрона-ракети "Рута". У обох випадках Зеленський не уточнював по які цілі били Сили оборони, але запевняв, що були результати.

Народний депутат Юрій Костенко засумнівався у тому, що Україна зможе отримати 3 тис. ракет "Фламінго" до кінця 2025 року. Серед причин — відсутність коштів на виробництво засобів ураження по 0,5-1 млн за одиницю. Зеленський відреагував на такі припущення і 27 жовтня повідомив, що компанія Fire Point впоралась з "технологічними проблемами", а уряд відшукав гроші у державному бюджеті.

