"Фламинго" запускали уже 9 раз: стартует серийное производство "самой мощной" ракеты, — СМИ

Во французской газете Le Figaro сообщили, что Силы обороны использовали "гениальную и искусно изготовленную" ракету "Фламинго" уже 9 раз. В Украине запускают ее серийное производство, и уже до конца года планируют выпускать семь таких в день.

Киев делает ставку на свою первую крылатую ракету, производителем которой является молодой стартап Fire Point. Он "вызывает столько же похвал, сколько и вопросов". Об этом говорится в материале Le Figaro от 31 октября.

"Гениальная и искусно изготовленная" ракета имеет полезную нагрузку весом более тонны и дальность полета 3000 километров. Ее название — "Фламинго" — связано с тем, что в результате ошибки при покраске первого образца боеголовка получилась розовой. По данным производителя, она вдвое мощнее ракеты Tomahawk, которую президент США Дональд Трамп отказался предоставлять Украине.

Экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус от "типично украинской изобретательности" и считает новую ракету настоящим "прорывом". Президент Украины Владимир Зеленский презентовал ее как "самую мощную" из когда-либо построенных в Украине.

"До прошлого лета почти никто в Украине не слышал о Fire Point. Среди множества украинских оборонных стартапов, появившихся с начала российского вторжения, траектория развития этой молодой компании является одной из самых выдающихся", — отметили в издании.

В "Зеркало недели" со ссылкой на статью Le Figaro передали, что "Фламинго" уже подтвердила свою эффективность и показала реальный результат. По данным СМИ, ракету уже девять раз использовали в операциях Сил обороны.

Сообщается, что Украина уже начинает серийное производство крылатой ракеты, представленной лишь в августе этого года. Ожидается, до конца 2025 года будут выпускать семь таких единиц в день. В газете отметили, что массовое производство "Фламинго" должно позволить Силам обороны доставать до глубокого тыла РФ — своей западной части страны-агрессора вплоть до Урала, где сосредоточены вражеские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап сообщал Фокусу, что ракета "Фламинго" является результатом сотрудничества двух компаний — украинской Fire Point и международной Milanion Group, зарегистрированной в ОАЭ. оба предприятия имеют украинские корни и, вероятнее всего, за разработку отвечало именно второе.

Военный обозреватель Денис Попович объяснял, что особенно важными целями для Сил обороны являются военные объекты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в захваченном Крыму. Эксперт подчеркнул, что "Фламинго" однозначно будет отличаться по эффекту от дронов, которые бьют по РФ.