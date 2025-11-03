Производство деталей для "Фламинго" нельзя разворачивать в Украине: авиаэксперт раскрыл причину

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал, что РФ ударила по предприятиям украинского ВПК, когда все было готово к выпуску баллистической ракеты. Он отметил, что так же враг борется и с новой ракетой "Фламинго".

"Россиянам известны все предприятия в Украине, которые могли бы заниматься производством ракет: и по этим предприятиям полетело, и все время прилетало", — заявил эксперт по авиации в комментарии "Еспресо" 3 ноября.

По его словам, что касается баллистических ракет, ВС РФ "практически выбили все, что у нас могло выпускать" такое оружие в Украине. В районы, где производят ракеты и двигатели, оккупанты запускали "все, что может долетать". В том числе речь идет о БПЛА типа "Молния" и управляемых авиабомбах.

Романенко рассказал, что Украина была готова к серьезным испытаниям и выпуску собственной баллистической ракеты, и именно тогда враг совершил комбинированную атаку по ряду предприятий. Под ударом оказались основной и запашный производители, а также производители двигателей, электроники и некоторых важных систем.

"Россияне сработали на опережение", — подчеркнул эксперт.

Он предупредил, что такую же тактику ВС РФ выбрали в случае с новой украинской ракетой "Фламинго".

"Поэтому нам нужно разворачивать производство основных компонентов к нашим ракетам в соседних странах, не в Украине. Скажем, сейчас в Дании строится предприятие для выпуска твердотопливных двигателей, которые используются для баллистических ракет и для ускорителей крылатых ракет. Все мы делаем слишком поздно, не настолько быстро на все реагируем по объективным и субъективным причинам, как это делают россияне", — добавил Романенко.

Напомним, в Le Figaro сообщили, что ВСУ применили первую украинскую крылатую ракету "Фламинго" уже 9 раз. По данным СМИ, эти удары дали результат, и Украина уже запускает серийное производство.

Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что подтвержденным пока является только один удар "Фламинго". Он предположил, что ПВО РФ будет способна сбивать эти ракеты, как украинские защитники неба сбивают вражеские.