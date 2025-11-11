Больше, чем все страны НАТО вместе взятые: Украина выпускает около 4 млн дронов в год, — Bloomberg

Украинская индустрия беспилотников за короткое время превратилась в один из ключевых элементов оборонного потенциала страны и уже производит миллионы аппаратов в год, что значительно превышает выпуск аналогичных систем во многих западных странах. По данным Bloomberg, отечественные компании теперь ориентируются не только на обеспечение фронта, но и на выход на рынки НАТО и совместное производство в Европе.

Как говорится в материале, украинские производители дронов объясняют быстрый технологический и производственный прогресс необходимостью отвечать на масштабное вторжение России и одновременно стремлением западных союзников нарастить собственные арсеналы беспилотных систем. В частности, индустрия, которая сформировалась из сети энтузиастов и малых мастерских, превратилась в промышленный сектор: по некоторым оценкам, Украина выпускает около 4 миллионов различных беспилотников в год, тогда как США — примерно 100 тысяч военных аппаратов ежегодно. Аналитики обращают внимание не только на количество, но и на разнообразие — от дальнобойных ударных систем до дешевых FPV-дронов для ударов и разведки.

В частности, производители, которых подталкивает потребность финансировать и модернизировать вооружение, уже начали искать партнеров в Европе и США. Инженер по образованию и руководитель крупного украинского производителя TSIR Грачев был назван одним из тех, кто стремится перенести часть производства за пределы зоны боевых действий и привлечь западные инвестиции. По его словам, производство в Европе дает возможность лучше обеспечивать фронт и вести масштабное производство, а также обезопасить цепи поставок от атак на украинские заводы.

Кроме этого, в статье приводятся примеры компаний, которые уже вышли на внешние рынки:

Skyeton открыл производственную площадку в Словакии и объявил о партнерстве в Дании и Великобритании, привлекая более €10 млн инвестиций;

FlyWell, холдинг, объединяющий несколько украинских производителей, планирует создать линии по производству тактических дронов в сотрудничестве с финской Summa Defence;

Fire Point получила поддержку из Дании для запуска производства ракетного топлива для крылатой ракеты "Flamingo".

Руководители этих проектов указывали, что размещение производства в Европе связано с более высокими затратами и более строгими правилами, но открывает доступ к рынкам НАТО и иностранному финансированию.

Отмечается, что Европа заинтересована в сотрудничестве, поскольку страны Союза почувствовали угрозу после ряда нарушений их воздушного пространства, а уроки боевых действий на украинском фронте продемонстрировали эффективность дешевых и массовых систем. Представители оборонных кругов и стартапов отмечают, что современная война вознаграждает скорость, масштабируемость и доступность решений больше, чем сверхдорогие технологии — поэтому есть спрос на украинские подходы к проектированию и массовому производству.

Вместе с тем в материале отмечают проблемы и ограничения: украинские заводы сталкиваются с дефицитом финансирования и не всегда могут инвестировать в масштабирование производства, пока внутренний спрос (закупки государства) не дает стабильного дохода. Политическая чувствительность экспорта оружия во время длительного конфликта также усложняет вопрос: общество критически относится к получению прибыли во время войны, поэтому государственная политика в отношении разрешений на экспорт долгое время была осторожной. В то же время представители власти и бизнеса сигнализируют об изменении подхода: президент Владимир Зеленский заявлял о планах открывать представительства для продвижения украинского оружия в Берлине и Копенгагене и о возможности совместного производства и экспорта определенных видов вооружений.

Станет ли украинский опыт производства дронов примером для Запада

Эксперты, опрошенные в материале, считают, что экспорт обеспечит критически необходимый денежный поток для дальнейших инвестиций в R&D и масштабирования мощностей. В то же время они отмечают, что Европе надо радикально переосмыслить подходы к заказам и поддержке производства беспилотников — вместо одноразовых крупных контрактов потребуется модель постоянной подписки или подписки, которая позволит поддерживать быстрое обновление линий и реагировать на тактические потребности.

Журналисты также освещают роль практического опыта: украинские системы прошли несколько поколений усовершенствований во время реальных боевых действий, а их составляющие сделаны так, чтобы их можно было быстро ремонтировать и адаптировать в полевых условиях. Это, по мнению испанских инженеров и украинских стартаперов, дает украинским продуктам конкурентное преимущество — они более "практичны" для условий современной войны и дешевле в большом масштабе производства.

В заключении Bloomberg прогнозирует, что послевоенное сотрудничество Украины с западными партнерами может дать обеим сторонам выгодные возможности: украинские предприятия получат доступ к рынкам, финансированию и производственным площадкам за рубежом, а НАТО и государства ЕС — быстро масштабируемые и проверенные в боях системы. Однако для этого нужны политические решения по экспорту, стабильное инвестирование и построение производственных линий, которые смогут соответствовать как военным, так и регуляторным стандартам западных стран.

Заключительная мысль материала заключается в том, что то, что начиналось как сеть любителей и небольших мастерских, уже стало отраслью стратегического значения, которая может не только помочь Украине выдержать нынешний вызов, но и стать важным игроком на мировом рынке оборонных технологий при условии правильного сочетания инвестиций, партнерств и политической поддержки.

Напомним, что РФ нанесла удары по украинским предприятиям ВПК именно тогда, когда Украина готовилась к выпуску баллистической ракеты. По словам эксперта Валерия Романенко, ту же тактику применили в отношении ракеты "Фламинго", поэтому производство ключевых компонентов нужно переносить за пределы Украины.

Также Фокус писал, что стратегический объект Российской Федерации, порт Туапсе в Краснодарском крае, мог попасть под удар украинской крылатой ракеты "Фламинго"