"Будет еще один этап": Буданов сообщил о новом обмене пленными в течение недели

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил об очередном этапе обмена военнопленными между Украиной и РФ. Он должен состояться в течение этой недели, добавляет чиновник.

Сейчас, по словам Буданова, вопрос заключается в "бюрократической" процедуре процесса. Об этом он сообщил в комментарии журналистам Новости.Live.

"Я надеюсь, что где-то на конец недели будет еще один этап", — сказал глава ОП.

Буданов добавляет, что причиной для задержки стали "чисто бюрократические процедуры" со стороны РФ. По словам главы ОП, Украина подготовила все необходимое, однако в РФ не успели сделать все необходимое.

Сейчас точной даты обмена военнопленными между Украиной и РФ генерал-лейтенант не сообщил представителям прессы.

Ранее Фокус сообщал о возвращении украинских пленных 11 апреля. В российском ведомстве утверждают, что передача состоялась в несколько этапов, а участники обмена уже направляются к местам дальнейшего пребывания.

Впоследствии стало известно, что Украина вернула офицеров, которые находились в плену с 2022 года. В Коордштабе сообщили, что домой вернулись бойцы из разных подразделений — защитники Мариуполя, бойцы Национальной гвардии, Сил беспилотных систем, Сухопутных войск и пограничной службы.