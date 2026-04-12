"Буде ще один етап": Буданов повідомив про новий обмін полоненими протягом тижня
Очільник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про черговий етап обміну військовополоненими між Україною та РФ. Він має відбутися протягом цього тижня, додає посадовець.
Наразі, за словами Буданова, питання полягає в "бюрократичній" процедурі процесу. Про це він повідомив у коментарі журналістам Новини.Live.
"Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап", — сказав очільник ОП.
Буданов додає, що причиною для затримки стали "суто бюрократичні процедури" зі сторони РФ. За словами глави ОП, Україна підготувала все необхідне, однак у РФ не встигли зробити все необхідне.
Наразі точної дати обміну військовополоненими між Україною та РФ генерал-лейтенант не повідомив представникам преси.
Раніше Фокус повідомляв про повернення українських полонених 11 квітня. У російському відомстві стверджують, що передача відбулася у кілька етапів, а учасники обміну вже прямують до місць подальшого перебування.
Згодом стало відомо, що Україна повернула офіцерів, які перебували у полоні з 2022 року. В Коордштабі повідомили, що додому повернулися бійці з різних підрозділів — оборонці Маріуполя, бійці Національної гвардії, Сил безпілотних систем, Сухопутних військ і прикордонної служби.