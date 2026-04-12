Пасха на передовой: ГПСУ показала, как дроны доставляют куличи (видео)

Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео, на котором показано, как пасхальные куличи доставляют пограничникам с помощью дронов прямо на позиции. В ведомстве отметили, что даже в сложных условиях службы украинские защитники не остаются без праздничной атмосферы, ведь Пасха доходит до них буквально с неба.

На кадрах видно, как беспилотники подлетают к позициям и аккуратно передают пакеты прямо в руки военным. Такой способ позволяет доставлять необходимые вещи даже в сложных и опасных условиях. В ГПСУ отметили, что праздник приходит даже туда, где продолжается служба.

"Праздник приходит с неба, прямо в руки пограничнику.Пасха рядом!", — ГПСУ.

Опубликованное видео стало примером того, как современные технологии помогают не только в выполнении боевых задач, но и в поддержании морального духа военных.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины во время пасхального перемирия. Он подчеркнул, что Силы обороны будут действовать исключительно зеркально в случае действий России. Отсутствие атак со стороны РФ будет означать отсутствие ответа со стороны Украины.

Ранее мы также информировали, что Служба безопасности Украины предупредила о риске провокаций, терактов и диверсий во время Пасхи. В ведомстве отметили, что российские спецслужбы активизируют попытки дестабилизации, особенно в местах массового скопления людей. Украинцев призвали быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах и лицах.