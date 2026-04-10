Риск провокаций и диверсий: СБУ предупредила украинцев об опасности на Пасху

В преддверии Пасхи Служба безопасности Украины призвала граждан проявить максимальную бдительность.

Это предупреждение появилось на фоне попыток противника дестабилизировать ситуацию внутри Украины, в частности, накануне и во время больших религиозных праздников, одним из которых является Пасха, объяснили в СБУ.

Силовики утверждают, что несмотря на заявления о "пасхальном перемирии", российские спецслужбы не собираются отказываться от своих планов, продолжают работать против Украины и прибегать к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям.

В СБУ подчеркивают, что места массового скопления людей являются для врага приоритетными, несмотря на назначение и расположение мирных объектов.

В период пасхи правоохранители просят украинцев придерживаться следующих правил:

быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;

не подвергаться провокации или подстрекательству к незаконным действиям;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и ​​лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;

сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими "легкий заработок";

⁠не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;

соблюдать установленный комендантский час и т.д.

Украинские спецслужбы продолжают выявлять и обезвреживать завербованных россиянами людей для осуществления терактов или заказных убийств. Буквально сегодня, 10 апреля, Департамент контрразведки СБУ совместно с Управлением Службы безопасности в Одесской области сорвал попытку россиян осуществить заказное убийство офицера Военно-Морских Сил ВСУ.

В марте правоохранительные органы при координации первого заместителя СБУ Александра Поклада обезвредили агентурно-боевую группу Главного разведывательного управления РФ и задержали наемного киллера.

Также СБУ задержала агента РФ, который готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса Андрею Билецкому.