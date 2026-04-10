Ризик провокацій і диверсій: СБУ попередила українців про небезпеку на Великдень

Напередодні Великодня Служба безпеки України закликала громадян проявити максимальну пильність.

Це попередження з'явилося на тлі спроб противника дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема, напередодні та під час великих релігійних свят, одним із яких є Великдень, пояснили в СБУ.

Силовики стверджують, що попри заяви про "великоднє перемир'я". Російські спецслужби не збираються відмовлятися від своїх планів, продовжують працювати проти України і вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів і диверсій.

У СБУ підкреслюють, що місця масового скупчення людей є для ворога пріоритетними, незважаючи на призначення і розташування мирних об'єктів.

У період Великодня правоохоронці просять українців дотримуватися таких правил:

Відео дня

бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;

не піддаватися провокаціям або підбурюванню до незаконних дій;

повідомляти правоохоронним органам про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації або становити потенційну загрозу;

повідомляти про контакти з незнайомцями, які пропонують "легкий заробіток";

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

у разі потреби надавати допомогу іншим громадянам;

дотримуватися встановленої комендантської години тощо.

Українські спецслужби продовжують виявляти та знешкоджувати завербованих росіянами людей для здійснення терактів або замовних убивств. Буквально сьогодні, 10 квітня, Департамент контррозвідки СБУ спільно з Управлінням Служби безпеки в Одеській області зірвав спробу росіян здійснити замовне вбивство офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ.

У березні правоохоронні органи за координації першого заступника СБУ Олександра Поклада знешкодили агентурно-бойову групу Головного розвідувального управління РФ і затримали найманого кілера.

Також СБУ затримала агента РФ, який готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому.