Великдень на передовій: ДПСУ показала, як дрони доставляють паски (відео)

Державна прикордонна служба України оприлюднила відео, на якому показано, як великодні паски доставляють прикордонникам за допомогою дронів прямо на позиції. У відомстві наголосили, що навіть у складних умовах служби українські захисники не залишаються без святкової атмосфери, адже Великдень доходить до них буквально з неба.

Українські прикордонники отримали великодні паски завдяки дронам, які доставили святкові смаколики просто на місця служби. Відео такого незвичного способу передачі оприлюднила Державна прикордонна служба України.

На кадрах видно, як безпілотники підлітають до позицій та акуратно передають пакунки прямо в руки військовим. Такий спосіб дозволяє доставляти необхідні речі навіть у складних і небезпечних умовах. У ДПСУ зазначили, що свято приходить навіть туди, де триває служба.

"Свято приходить з неба, просто в руки прикордоннику.Великдень поруч!", — ДПСУ.

Опубліковане відео стало прикладом того, як сучасні технології допомагають не лише у виконанні бойових завдань, а й у підтримці морального духу військових.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність дотримуватися режиму тиші під час великоднього перемир’я. Він підкреслив, що Сили оборони діятимуть виключно дзеркально у разі дій Росії. Відсутність атак з боку РФ означатиме відсутність відповіді з боку України.

Раніше ми також інформували, що Служба безпеки України попередила про ризик провокацій, терактів і диверсій під час Великодня. У відомстві зазначили, що російські спецслужби активізують спроби дестабілізації, особливо у місцях масового скупчення людей. Українців закликали бути пильними та повідомляти про підозрілі предмети й осіб.