Контракт на производство ракет Patriot: Пентагон и Lockheed Martin заключили сделку на $4,7 млрд

Оборонный подрядчик Lockheed Martin получил контракт с Пентагоном на 4,7 миллиарда долларов на поставку ракет-перехватчиков Patriot. Они широко используются США и их союзниками для сбивания иранских ракет и беспилотников, сообщили The Wall Street Journal. Это соглашение является шагом к увеличению производства перехватчиков PAC-3 MSE с 620 в прошлом году до 2000 в год до 2030 года.

Семилетнее соглашение с Министерством обороны США о более чем утроении годового производства предусматривает контракт на совершенствование ракеты Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE). PAC-3 MSE используется в основной системе перехвата большой и средней дальности армии США и образует основу противовоздушной обороны США и союзников.

"Мы срочно отвечаем на призыв нации и сотрудничаем с Министерством промышленности, чтобы ускорить производство PAC-3 MSE быстрее, чем когда-либо прежде", — сказал Тим Кэхилл, президент Lockheed Martin.

Поставки PAC-3 MSE, на которую Украина полагается для защиты своей энергетической и военной инфраструктуры от баллистических ракет, были ограничены после их интенсивного использования в Персидском заливе против иранских ударов. Увеличение производства вряд ли смягчит дефицит на них в Украине в этом году.

"Наши инвестиции в наши объекты, рабочую силу и цепь поставок гарантируют, что мы можем выполнять продукцию масштабно и быстро. Имея правильные инструменты, проверенные процессы и квалифицированных сотрудников, мы имеем возможность поставить рекордное количество боеприпасов в поддержку военных и наших союзников", — отметил Тим Кэхилл.

