ЦРУ использовали секретную технологию Ghost Murmur для спасения пилота в Иране, — NYP

В США во время секретной операции впервые применили новейшую технологию "Ghost Murmur", которая позволила найти сбитого американского летчика на территории Ирана. Устройство, разработанное подразделением Skunk Works компании Lockheed Martin, способно обнаруживать сигнал сердцебиения человека на большом расстоянии даже в сложных условиях.

ЦРУ использовало футуристический новый инструмент под названием "Призрачный шепот", чтобы найти и спасти второго американского летчика, сбитого на юге Ирана, сообщает New York Post 7 апреля.

Секретная технология использует квантовую магнитометрию дальнего радиуса действия для определения электромагнитного отпечатка человеческого сердцебиения и сочетает данные с программным обеспечением искусственного интеллекта, чтобы изолировать сигнатуру от фонового шума.

Это было первое использование этого инструмента в полевых условиях разведывательным агентством. Об этом намекнули президент Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф в понедельник днем на брифинге в Белом доме.

"Это как услышать голос на стадионе, только стадион — это пустыня площадью тысячу квадратных миль. При правильных условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем", — рассказал The Post источник, знакомый с программой.

Ghost Murmur был разработан Skunk Works, секретным подразделением передовых разработок аэрокосмического гиганта. Технологию успешно испытали на вертолетах Black Hawk для потенциального использования в будущем на истребителях F-35.

Пропавший без вести и раненый офицер скрывался в горном ущелье после того, как его истребитель F-15 был сбит в конце прошлой недели. Он находился два дня в безлюдной местности, пока иранские войска прочесывали территорию в поисках американца, за чью голову назначена награда.

Это была "настолько чистая среда, насколько только можно пожелать" благодаря низкому электромагнитному воздействию, почти полному отсутствию конкурирующих человеческих сигнатур, а ночью — тепловому контрасту между живым телом и пустынной местностью.

"Обычно этот сигнал настолько слаб, что его можно измерить только в условиях больницы, если датчики прижаты почти к груди. Но достижения в области, известной как квантовая магнитометрия, — в частности, датчики, построенные вокруг микроскопических дефектов в синтетических алмазах, — очевидно, позволили обнаруживать эти сигналы на значительно больших расстояниях", — сказал источник.

Хотя пропавший летчик активировал радиомаяк Combat Survivor Evader Locator производства Boeing, его точное местонахождение оставалось неизвестным для поисково-спасательных команд.

Ключевым моментом в безумной двухдневной поисково-спасательной миссии был момент, когда Ghost Murmurm точно указал местонахождение летчика. Трамп заявил прессе, что ЦРУ заметило пропавшего американца с расстояния 40 миль.

"Это как найти иголку в стоге сена, найти этого пилота, и ЦРУ было невероятным", — сказал Трамп в понедельник.

