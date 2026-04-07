ЦРУ використали секретну технологію Ghost Murmur для порятунку пілота в Ірані, — NYP

У США під час секретної операції вперше застосували новітню технологію "Ghost Murmur", яка дозволила знайти збитого американського льотчика на території Ірану. Пристрій, розроблений підрозділом Skunk Works компанії Lockheed Martin, здатен виявляти сигнал серцебиття людини на великій відстані навіть у складних умовах.

ЦРУ використало футуристичний новий інструмент під назвою "Примарний шепіт", щоб знайти та врятувати другого американського льотчика, збитого на півдні Ірану, повідомляє New York Post 7 квітня.

Секретна технологія використовує квантову магнітометрію далекого радіусу дії для визначення електромагнітного відбитка людського серцебиття та поєднує дані з програмним забезпеченням штучного інтелекту, щоб ізолювати сигнатуру від фонового шуму.

Це було перше використання цього інструменту в польових умовах розвідувальним агентством. Про це натякнули президент Трамп і директор ЦРУ Джон Реткліфф у понеділок вдень на брифінгу в Білому домі.

"Це як почути голос на стадіоні, тільки стадіон — це пустеля площею тисячу квадратних миль. За правильних умов, якщо ваше серце б’ється, ми вас знайдемо", — розповіло The Post джерело, знайоме з програмою.

Ghost Murmur був розроблений Skunk Works, секретним підрозділом передових розробок аерокосмічного гіганта. Технологію успішно випробували на гелікоптерах Black Hawk для потенційного використання в майбутньому на винищувачах F-35.

Зниклий безвісти та поранений офіцер переховувався в гірській ущелині після того, як його винищувач F-15 був збитий наприкінці минулого тижня. Він перебував два дні в безлюдній місцевості, поки іранські війська прочісували територію в пошуках американця, за чию голову призначена винагорода.

Це було "настільки чисте середовище, наскільки тільки можна побажати" завдяки низькому електромагнітному впливу, майже повній відсутності конкуруючих людських сигнатур, а вночі — тепловому контрасту між живим тілом і пустельною місцевістю.

"Зазвичай цей сигнал настільки слабкий, що його можна виміряти лише в умовах лікарні, якщо датчики притиснуті майже до грудей. Але досягнення в галузі, відомій як квантова магнітометрія, — зокрема, датчики, побудовані навколо мікроскопічних дефектів у синтетичних алмазах, — очевидно, дозволили виявляти ці сигнали на значно більших відстанях", – сказало джерело.

Хоча зниклий льотчик активував радіомаяк Combat Survivor Evader Locator виробництва Boeing, його точне місцезнаходження залишалося невідомим для пошуково-рятувальних команд.

Ключовим моментом у шаленій дводенній пошуково-рятувальній місії був момент, коли Ghost Murmurm точно вказав місцезнаходження льотчика. Трамп заявив пресі, що ЦРУ помітило зниклого американця з відстані 40 миль.

"Це як знайти голку в копиці сіна, знайти цього пілота, і ЦРУ було неймовірним", – сказав Трамп у понеділок.

