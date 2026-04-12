Контракт на виробництво ракет Patriot: Пентагон і Lockheed Martin уклали угоду на $4,7 млрд

Оборонний підрядник Lockheed Martin отримав контракт з Пентагоном на 4,7 мільярда доларів на постачання ракет-перехоплювачів Patriot. Вони широко використовуються США та їхніми союзниками для збивання іранських ракет та безпілотників, повідомили The Wall Street Journal. Ця угода є кроком до збільшення виробництва перехоплювачів PAC-3 MSE з 620 минулого року до 2000 на рік до 2030 року.

Семирічна угоди з Міністерством оборони США про більш ніж потроєння річного виробництва передбачає контракт на вдосконалення ракети Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE). PAC-3 MSE використовується в основній системі перехоплення великої та середньої дальності армії США та утворює основу протиповітряної оборони США та союзників.

"Ми терміново відповідаємо на заклик нації та співпрацюємо з Міністерством промислу, щоб пришвидшити виробництво PAC-3 MSE швидше, ніж будь-коли раніше", — сказав Тім Кехілл, президент Lockheed Martin.

Поставки PAC‑3 MSE, на яку Україна покладається для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет, були обмежені після їх інтенсивного використання в Перській затоці проти іранських ударів. Збільшення виробництва навряд чи пом'якшить дефіцит на них в Україні цього року.

"Наші інвестиції в наші об’єкти, робочу силу та ланцюг поставок гарантують, що ми можемо виконувати продукцію масштабно та швидко. Маючи правильні інструменти, перевірені процеси та кваліфікованих співробітників, ми маємо можливість поставити рекордну кількість боєприпасів на підтримку військових та наших союзників", — зазначив Тім Кехілл.

