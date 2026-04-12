В Одессе спасатели проведали двухлетнюю Каролину: история девочки растрогала Украину (фото)

Одесские чрезвычайники встретились с двухлетней Каролиной, которую неделю назад вместе с ее беременной мамой спасли из-под завалов дома. Кадры спасения девочки облетели всю Украину.

В понедельник ночью в Одессе, 6 апреля, беременная мама Каролины закрыла дочь собой, когда стены дома начали сыпаться от удара российского беспилотника. Когда спасатели доставали ее из-под завалов, сначала они даже не видели ребенка, пока женщина не закричала "Спасите дочь!", описывают событие в ГСЧС Одесской области.

Женщина, как отмечается, позволила опубликовать фото Каролины без блюра, поскольку хочет, чтобы мир увидел взгляд двухлетней девочки с немым ужасом в глазах.

Во время спасательной операции Фото: ГСЧС

После того, как Каролину и ее маму выписали из больницы, расчет пожарных, который участвовал в спасательной операции, пришел в гости к маленькой героине.

Маленькая Каролина и ее ангелы-хранители Фото: ГСЧС

Спасатели, которые стали для девочки ангелами-хранителями в ту страшную ночь, пришли с подарками к семье, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

Фото с разницей в неделю

"Видеть улыбку ребенка вместо слез — это и есть главный смысл нашей работы", — отмечают в ГСЧС.

Спасатели с двухлетней Каролиной, которую вытащили в Одессе из-под завалов Фото: ГСЧС Совместное фото на память Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 6 апреля российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. В частности, один из дронов попал в многоэтажку. В результате атаки были разрушены с третьего по пятый этажи, есть погибшие и раненые.

Тогда во время обстрела пострадал и дом родителей певца Константина Бочарова, выступающего под творческим псевдонимом Меловин.