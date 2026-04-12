В Одесі рятувальники відвідали дворічну Кароліну: історія дівчинки зворушила Україну (фото)

Одеські надзвичайники зустрілися з дворічною Кароліною, яку тиждень тому разом із її вагітною мамою врятували з-під завалів будинку. Кадри порятунку дівчинки облетіли всю Україну.

У понеділок вночі в Одесі, 6 квітня, вагітна мама Кароліни закрила доньку собою, коли стіни будинку почали сипатися від удару російського безпілотника. Коли рятувальники діставали її з-під завалів, спочатку вони навіть не бачили дитину, поки жінка не закричала "врятуйте доньку!", описують подію у ДСНС Одещини.

Жінка, як наголошується, дозволила опублікувати фото Кароліни без приховування обличчя, оскільки вона хоче, щоб світ побачив погляд дворічної дівчинки з німим жахом в очах.

Під час рятувальної операції Фото: ДСНС

Після того, як Кароліну та її маму виписали з лікарні, розрахунок вогнеборців, який брав участь у рятувальній операції, завітав у гості до маленької героїні.

Відео дня

Маленька Кароліна та її янголи-охоронці Фото: ДСНС

Рятувальники, які стали для дівчинки янголами-охоронцями в ту страшну ніч, прийшли з подарунками до родини, аби переконатися, що з ними все гаразд.

Фото з різницею в тиждень

"Бачити посмішку дитини замість сліз — це і є головний сенс нашої роботи", — наголошують у ДСНС.

Рятувальники з дворічною Кароліною, яку витягли в Одесі з-під завалів Фото: ДСНС Спільне фото на згадку Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 6 квітняР російські окупанти атакували Одесу безпілотниками. Зокрема, один з дронів влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки було зруйновано з третього по п'ятий поверхи, є загиблі та поранені.

Тоді під час обстрілу постраждав й будинок батьків співака Костянтина Бочарова, який виступає під творчим псевдонімом Меловін.